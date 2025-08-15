Người đàn ông sốt cao kéo dài 1 năm, sút trên 10 kg do “thủ phạm” này

Kết quả thăm khám, xét nghiệm đã tìm ra “thủ phạm” là sự phối hợp cùng lúc của ba tác nhân: virus Epstein-Barr, trực khuẩn mủ xanh và nấm Aspergillus.

Ông N. có tiền sử U lympho đã điều trị ổn định. Khoảng một năm gần đây, đặc biệt sáu tháng cuối, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém nhưng không ho. Thuốc hạ sốt không hiệu quả. Gia đình đã đưa ông đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cân nặng giảm từ 67 kg xuống còn 49 kg. Khi gần như tuyệt vọng, ông nghe lời khuyên của người anh trai, cùng con gái “khăn gói” từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tìm cơ hội điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt (48 kg), mệt mỏi, sốt 39°C, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân.

Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy giãn phế nang vùng giữa hai phổi và hạch trung thất to khoảng 22 mm – điều này cho thấy căn nguyên bệnh đang gây tổn thương ở phổi.

BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, sau khi xác định cùng lúc ba tác nhân gây bệnh, các bác sĩ đã phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên.

Việc tìm nguyên nhân gây sốt liên tục và kéo dài gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các xét nghiệm đã được thực hiện ở nhiều bệnh viện. Ban đầu, ngoài sốt cao kéo dài, các triệu chứng khác không đặc hiệu; CRP và men gan tăng nhẹ; rối loạn điện giải; các xét nghiệm cơ bản như công thức máu của bệnh nhân có giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tuy nhiên sự giảm các chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ; hết sốt sau một tuần; ăn uống tốt hơn. Sau hai tuần, ông N. tăng cân lên 54 kg và sức khỏe hồi phục.

Theo bác sĩ Thiệu, ông N. cùng lúc phải đối mặt với 3 loại virus cực nguy hiểm khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.

Đầu tiên là Pseudomonas aeruginosa “trực khuẩn mủ xanh” – loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và cả môi trường bệnh viện. Nó có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Tiếp theo là “nấm Aspergillus” – thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém, chẳng hạn sau phẫu thuật, hóa trị hoặc mắc các bệnh mạn tính. Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.

Cuối cùng là “virus Epstein-Barr” (EBV)– loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi. Nó cũng liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng hay u lympho.

BS khuyến cáo, người dân đừng bỏ cuộc khi bệnh chưa tìm ra nguyên nhân. Với những cơn sốt kéo dài, tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều loại virus, vi khuẩn, nấm – và chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới hiệu quả.