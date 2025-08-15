13 người chết, 21 người mù mắt sau khi uống rượu ở Kuwait

Bộ Y tế Kuwait thông báo các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận 63 trường hợp ngộ độc rượu do uống rượu pha methanol kể từ ngày 9/8 tới nay. Trong số này, 13 nạn nhân mang quốc tịch châu Á đã tử vong.

Theo Kuwait Times, nhiều bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tại các khoa hồi sức tích cực. 51 người đã trải qua các ca chạy thận khẩn cấp và 21 người mất thị lực vĩnh viễn hoặc tạm thời do ngộ độc.

Kuwait cấm nhập khẩu rượu từ năm 1964 và hình sự hóa việc tiêu thụ rượu từ những năm 1980. Do các quy định nghiêm ngặt này, một số người tìm đến rượu lậu, vốn thường bị pha chế trong điều kiện không đảm bảo hoặc nhiễm bẩn. Đây chính là nguyên nhân khiến các vụ ngộ độc rượu methanol xuất hiện, gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tính mạng.

Người dân nên cẩn trọng khi uống rượu. Ảnh minh họa: Ban Mai

Giới chức Kuwait cho biết đang triển khai các biện pháp y tế khẩn cấp để cứu chữa các nạn nhân. Đồng thời, cơ quan an ninh tiếp tục điều tra nhằm xác định nguồn gốc của đồ uống nhiễm độc và triệt phá các điểm phân phối trái phép. Hoạt động kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và sản xuất rượu lậu đã được tăng cường trong những năm gần đây, song thực tế cho thấy tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế kêu gọi người dân báo ngay các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu thông qua bệnh viện hoặc đường dây nóng. Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt để giảm thiểu số ca tử vong và biến chứng nghiêm trọng.

Methanol là một loại cồn công nghiệp độc hại, thường được sử dụng trong sản xuất dung môi, nhiên liệu, sơn và chất chống đông, không được phép sử dụng làm đồ uống trong bất kỳ trường hợp nào. Chỉ cần một lượng nhỏ methanol cũng có thể gây mù lòa hoặc tử vong.

Các triệu chứng ngộ độc methanol bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, mờ mắt, co giật và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong. Trước đó, cơ quan y tế đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ đồ uống có cồn sản xuất trái phép chứa hàm lượng methanol vượt mức an toàn do quy trình chưng cất kém chất lượng. Thực tế, nhiều vụ việc tương tự từng xảy ra ở các quốc gia khác, gây ra hàng loạt ca tử vong và mù lòa vĩnh viễn.