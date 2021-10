Hà Nội chuẩn bị tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ như thế nào?

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 16:23 PM (GMT+7)

Ngành y tế Hà Nội đã lên danh sách khoảng 680.000- 840.000 trẻ thuộc đối tượng tiêm vắc-xin COVID-19. Hiện thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, cũng như điều kiện cần thiết tại các cơ sở tiêm chủng cho trẻ.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 17:32 28/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +4.404 895.793 21.821 54 1 TP.HCM +1.140 428.013 16.444 32 2 Hà Nội +26 4.465 59 0 3 Bình Dương +521 230.459 2.391 8 4 Đồng Nai +499 62.917 566 2 5 Đắk Lắk +254 3.601 14 0 6 Bạc Liêu +242 1.950 17 3 7 An Giang +221 9.693 132 1 8 Tây Ninh +202 10.208 153 1 9 Kiên Giang +150 7.979 80 1 10 Tiền Giang +127 15.985 407 0 11 Cần Thơ +98 6.625 119 0 12 Sóc Trăng +98 4.375 39 1 13 Bình Thuận +97 4.880 68 0 14 Quảng Nam +92 1.051 5 0 15 Trà Vinh +82 2.504 18 0 16 Long An +81 34.375 483 4 17 Đồng Tháp +49 9.525 265 0 18 Thanh Hóa +45 923 6 1 19 Khánh Hòa +44 8.887 100 0 20 Hậu Giang +42 1.201 2 0 21 Gia Lai +32 1.450 5 0 22 Nam Định +28 228 1 0 23 Quảng Ngãi +21 1.570 6 0 24 Bình Phước +19 1.642 12 0 25 Hà Giang +19 446 0 0 26 Nghệ An +19 2.308 18 0 27 Vĩnh Long +18 2.531 59 0 28 Phú Thọ +18 521 0 0 29 Bà Rịa - Vũng Tàu +17 4.584 50 0 30 Bắc Giang +14 5.870 14 0 31 Ninh Thuận +14 1.289 28 0 32 Bến Tre +14 2.231 71 0 33 Thừa Thiên Huế +14 1.055 11 0 34 Hà Nam +12 953 0 0 35 Đắk Nông +6 897 7 0 36 Quảng Trị +6 448 2 0 37 Kon Tum +6 213 0 0 38 Bắc Ninh +4 1.980 14 0 39 Bình Định +3 1.616 16 0 40 Đà Nẵng +3 4.959 74 0 41 Thái Bình +1 102 0 0 42 Quảng Ninh +1 25 0 0 43 Ninh Bình +1 98 0 0 44 Hải Phòng +1 35 0 0 45 Phú Yên +1 3.119 34 0 46 Lào Cai +1 135 0 0 47 Hà Tĩnh +1 515 5 0 48 Thái Nguyên 0 17 0 0 49 Điện Biên 0 66 0 0 50 Yên Bái 0 14 0 0 51 Hòa Bình 0 18 0 0 52 Cà Mau 0 1.557 13 0 53 Tuyên Quang 0 17 0 0 54 Lai Châu 0 13 0 0 55 Sơn La 0 290 0 0 56 Vĩnh Phúc 0 253 3 0 57 Lâm Đồng 0 490 1 0 58 Lạng Sơn 0 220 1 0 59 Hưng Yên 0 311 1 0 60 Quảng Bình 0 1.888 6 0 61 Hải Dương 0 197 1 0 62 Bắc Kạn 0 6 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 77.431.159 Số mũi tiêm hôm qua 1.167.888

Trước tình hình COVID-19 vẫn còn phức tạp, từ tháng 11/2021, Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên toàn quốc.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ngành Y tế Thủ đô đã lên danh sách khoảng 680.000 - 840.000 trẻ thuộc đối tượng tiêm vắc-xin COVID-19. Hà Nội sẽ tiêm cho trẻ ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ lượng vắc-xin cần thiết. Nếu vắc-xin không đủ, thành phố sẽ tiêm từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp. Nếu bảo đảm được nguồn vắc-xin, thành phố sẽ triển khai tiêm diện rộng cho trẻ, có thể tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi.

Vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa)

Trước thực tế không ít phụ huynh lo lắng về phản ứng sau tiêm vắc-xin ở trẻ, đại diện CDC Hà Nội khẳng định, điều này là không đáng lo ngại. Bởi nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm xong cho trẻ từ 12-17 tuổi, thậm chí đang triển khai tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Trẻ từ 12 tuổi có cơ thể phát triển tương đương người lớn, do đó phản ứng sau tiêm hầu như không khác biệt so với người lớn. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề khám sàng lọc trước tiêm vắc-xin COVID-19 để có được chỉ định chính xác, bảo đảm tiêm an toàn, đúng đối tượng vì hiện nay, nhiều trẻ em trong độ tuổi 12-17 cũng đã xuất hiện những bệnh lý nền, bao gồm ung thư, tim mạch, tiểu đường...

Về việc triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ, theo CDC Hà Nội, công tác chuẩn bị và triển khai tiêm sẽ khó khăn hơn với người lớn. Bởi khi trẻ tiêm sẽ có thêm người nhà đi cùng. Trẻ lại thường hay có tâm lý lo sợ điển hình, như: Hiệu ứng dây chuyền, hiệu ứng "blouse trắng"...

Để công tác tiêm chủng cho trẻ đạt hiệu quả và bảo đảm an toàn cần tập trung vào 3 vấn đề. Thứ nhất là các cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ, cũng như chuẩn bị các phương án để tiêm cho trẻ an toàn ngay tại các trường học... Thứ hai là công tác chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm cho trẻ. Phụ huynh cần động viên, trấn an các trẻ để tránh tâm lý lo sợ, tương tự như khi tiêm các loại vắc-xin khác. Thứ ba là công tác theo dõi sau tiêm cho trẻ rất quan trọng.

Trẻ còn nhỏ tuổi, đôi khi chểnh mảng, chưa thể tự theo dõi và báo kịp thời các phản ứng sau tiêm. Do đó, gia đình cần quan tâm phản ứng sau tiêm của trẻ trong ít nhất 7 ngày đầu, đặc biệt là 30 phút sau khi tiêm cần được cán bộ y tế theo dõi sát sao.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã lựa chọn vắc-xin phòng COVID-19 Comirnaty do Pfizer-BioNTech sản xuất để tiêm cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi. Đây là vắc-xin đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Đây là vắc-xin đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Theo Bộ Y tế, việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 sẽ triển khai theo lộ trình tiêm cho nhóm tuổi 16-17 trước, sau đó hạ dần đến nhóm tuổi 12.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-chuan-bi-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-nhu-the-nao-502021281016212754.htm