Nghiên cứu hé lộ con người có thể sống tới 150 tuổi

Con người mất dần khả năng phục hồi sinh lý theo thời gian. Ảnh: Senior Living

Ngay cả khi con người có thể sống qua nhiều thập kỷ mà không gặp vấn đề sức khỏe lớn như ung thư, bệnh tim, tiểu đường, các nhà khoa học cho rằng có một giới hạn thời gian đối với tuổi thọ. Trong một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học Singapore, Nga, Mỹ kết luận điều ngăn cản con người đạt sự bất tử là theo thời gian, cơ thể mất đi khả năng phục hồi sinh lý từng có khi họ còn trẻ, khiến tuổi thọ con người bị giới hạn ở 120 - 150 năm.

Tác giả chính của nghiên cứu là Timothy Pyrkov đến từ công ty công nghệ sinh học Gero có trụ sở tại Singapore. Mục tiêu của Gero là khám phá các bệnh phức tạp và lão hóa. Trong quá trình phân tích, Gero hợp tác với Trung tâm Ung thư Toàn diện Roswell Park ở Buffalo, New York và nghiên cứu nhiều nhóm người ở Mỹ, Anh và Nga.

Nhóm nghiên cứu phân chia chi tiết các nhóm tuổi, phân biệt giữa tuổi trưởng thành sớm (16-35 tuổi), tuổi trung niên (35-65 tuổi), và tuổi già (trên 65 tuổi). Sau đó, họ kiểm tra cả thay đổi trong số lượng tế bào máu và số bước đi của mỗi nhóm do coi hai yếu tố này là dấu hiệu của lão hóa có thể giúp theo dõi sự tiến triển (hoặc thoái hóa) của nhóm đối tượng trong vài tháng.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy cả tế bào máu và số bước đi có thể duy trì ổn định nếu không có gián đoạn định kỳ dưới dạng vấn đề sức khỏe. Cụ thể, họ phát hiện vấn đề không nằm ở sự suy yếu ổn định theo tuổi tác mà do hàng loạt giảm sút khiến cơ thể đối tượng không thể trở lại mức độ khỏe mạnh trước đây.

Ví dụ, khi trẻ, cơ thể bạn có thể phục hồi 100% sau cơn cảm lạnh nặng hoặc làn da lành 100% sau cú ngã mạnh. Khi bạn già đi, khả năng phục hồi bị hạn chế ở một mức nhất định như 95%. Thời gian trôi đi, khả năng phục hồi đó sẽ tiếp tục giảm khi cơ thể đối mặt nhiều trở ngại lặp lại.

Thông qua lập biểu đồ "thời gian phục hồi" cho 3 nhóm tuổi trong nhiều thập kỷ, nhóm nghiên cứu có thể tìm ra mốc mà cơ thể cuối cùng sẽ rệu rã do mất khả năng phục hồi. Theo họ, mốc đó nằm trong khoảng 120-150 năm, giá trị có thể đặt ra giới hạn cứng cho tuổi thọ con người.

Có lý do thúc đẩy các nhà khoa học chọn nghiên cứu tế bào máu và số bước đi. Số lượng tế bào máu có mối tương quan với tuổi tác và giới tính. Theo Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh, số tế bào hồng cầu là từ 4,5 đến 5,5 triệu tế bào/mm3 ở nam giới và 4-5 triệu tế bào/mm3 ở nữ giới. Đối với tế bào bạch cầu, phạm vi bình thường là 5.000-10.000 tế bào/mm3. Đối với tiểu cầu, phạm vi điển hình là từ 140.000 đến 400.000 tế bào/mm3.

Mức độ chênh lệch so với các phạm vi trên có thể báo hiệu rối loạn nào đó. Ví dụ, số lượng tế bào hồng cầu thấp có thể chỉ ra chứng thiếu máu trong khi số lượng tế bào bạch cầu thấp có thể hé lộ tình trạng giảm bạch cầu trung tính, bệnh gây tổn thương tủy xương và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Số bước đi là biến số có phần chủ quan. Theo khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), mỗi người cần đi bộ khoảng 10.000 bước mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng người và số bước một người cần thực hiện để đạt tác động tích cực đến sức khỏe thực sự giảm dần theo tuổi tác. Một nghiên cứu năm 2019 công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho thấy càng đi nhiều bước, tỷ lệ tử vong của một người càng thấp, nhưng hiệu ứng này dừng lại sau 7.500 bước/ngày.

Theo Peter Fedichev, đồng tác giả nghiên cứu, dù phần lớn các nhà sinh học thấy số lượng tế bào máu và số bước đi là hai yếu tố khác nhau, trên thực tế cả hai đều phản ánh sự suy giảm đều đặn của khả năng phục hồi sinh lý.

Dù 120-150 năm có vẻ không quá dài, tuổi thọ này vẫn gấp đôi mức trung bình ngày nay của người dân Mỹ. Cụ bà người Pháp Jeanne Louise Calment là người giữ kỷ lục người sống lâu nhất hiện nay khi qua đời ở tuổi 122 năm và 164 ngày.