5 thay đổi nhỏ ở bàn tay có thể là tiếng kêu cứu sớm của cơ thể

Trong một video trên Instagram, bác sĩ Kunal Sood (Mỹ) cho biết, các biến đổi ở móng tay và ngón tay có thể phản ánh những bệnh lý toàn thân, trong đó có nhiều bệnh mạn tính cần được phát hiện sớm để điều trị hiệu quả. Ông đã chỉ ra 5 dấu hiệu đáng lưu ý mà mọi người có thể tự quan sát.

Ngón tay dùi trống: Đầu ngón tay tròn và to hơn bình thường, móng cong và ôm sát đầu ngón. Theo bác sĩ Sood, tình trạng này thường xảy ra khi cơ thể bị thiếu oxy kéo dài, khiến một số tế bào trong máu giải phóng các chất kích thích tăng trưởng tại đầu ngón tay. Biểu hiện này có thể liên quan đến các bệnh phổi mạn tính như ung thư phổi, giãn phế quản, xơ phổi, xơ nang hoặc các bệnh tim gây thiếu oxy lâu ngày.

Những thay đổi nhỏ trên ngón tay có thể tiết lộ nhiều điều. Ảnh minh họa: Ban Mai

Móng tay hình thìa: Móng trở nên mỏng và lõm ở giữa, giống như hình chiếc thìa do quá trình tạo móng bị ảnh hưởng khi cơ thể thiếu sắt. Tình trạng này thường phản ánh thiếu sắt do mất máu, ăn uống không đủ chất, rối loạn hấp thu hoặc nhu cầu sắt tăng cao trong thai kỳ.

Vệt đỏ hoặc nâu dưới móng tay: Các vệt đó trông giống như những mảnh dằm nằm dọc theo móng do các mạch máu nhỏ dưới móng bị vỡ. Phần lớn trường hợp do va chạm hoặc chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện nhiều vệt cùng lúc, hoặc các vệt nằm gần gốc móng, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh toàn thân như viêm mạch máu, lupus, bệnh mô liên kết hoặc viêm nhiễm ở tim.

Sưng các khớp ngón tay: Theo bác sĩ Sood, tình trạng này có thể liên quan đến bệnh khớp do thoái hóa hoặc do viêm. Khớp có thể sưng vì sụn bị mòn theo thời gian hoặc do các bệnh viêm khớp dạng thấp hay viêm khớp liên quan đến bệnh vảy nến. Một số nguyên nhân khác như chấn thương, gout hoặc rối loạn chuyển hóa cũng có thể gây sưng khớp nên người bệnh cần được thăm khám và làm các kiểm tra cần thiết để xác định nguyên nhân.

Rỗ móng tay: Bề mặt móng xuất hiện nhiều chấm lõm nhỏ li ti. Khoảng một phần ba người mắc bệnh vảy nến có biểu hiện này và tỷ lệ tăng dần theo thời gian mắc bệnh. Rỗ móng có thể đi kèm đổi màu móng, móng dày lên hoặc bong móng thường gặp ở người bị viêm khớp liên quan đến vảy nến.

Theo Indian Express, bác sĩ chuyên khoa nội Palleti Siva Karthik Reddy (Ấn Độ) nói thêm, móng tay có thể thay đổi nhẹ về màu sắc hoặc bề mặt trong suốt cuộc đời và nhiều trường hợp hoàn toàn bình thường. Những thay đổi lành tính này thường tự biến mất sau vài tuần và không ảnh hưởng đến hình dạng móng hay vùng da xung quanh.

Bạn cần lưu ý khi các thay đổi ở móng kéo dài, nặng dần theo thời gian hoặc xuất hiện mà không có nguyên nhân rõ ràng như chấn thương hay làm móng thường xuyên. Nguy cơ bệnh lý toàn thân càng cao nếu những thay đổi này đi kèm mệt mỏi, khó thở, đau khớp hoặc nổi ban trên da.