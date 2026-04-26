Những bệnh nào người cao tuổi được BHYT chi trả cao?

Khám trái tuyến: Khi nào được "miễn phí"?

Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2026 đang mở rộng quyền lợi đáng kể cho người cao tuổi, đặc biệt trong khám chữa bệnh trái tuyến.

Dù đi khám trái tuyến, người cao tuổi vẫn có thể được hưởng mức chi trả cao, thậm chí gần như "miễn phí" trong các trường hợp sau:

1. Cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào

Nếu rơi vào tình trạng cấp cứu như đột quỵ, tai nạn, suy tim… người bệnh có thể đến bất kỳ bệnh viện nào và vẫn được BHYT chi trả theo mức hưởng tối đa.

2. Điều trị bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm

Danh mục khoảng 60+ bệnh hiểm nghèo, bệnh cần kỹ thuật cao được phép khám trái tuyến mà vẫn hưởng 100% mức quyền lợi, không cần giấy chuyển tuyến.

Các nhóm bệnh thường bao gồm:

Ung thư. Bệnh tim mạch nặng. Bệnh thần kinh, tự miễn. Bệnh hiếm gặp.

3. Khám tại tuyến y tế ban đầu (trạm y tế, phòng khám)

Người có BHYT được hưởng 100% mức hưởng khi khám trái tuyến tại: Trạm y tế xã. Phòng khám đa khoa. Đây là điểm thay đổi giúp người cao tuổi dễ tiếp cận dịch vụ y tế gần nơi sinh sống.

4. Điều trị nội trú tại trạm y tế xã

Người bệnh điều trị nội trú tại trạm y xã (trên toàn quốc) vẫn được hưởng 100% mức quyền lợi BHYT dù đi trái tuyến.

5. Trường hợp đã tham gia BHYT 5 năm liên tục

Nếu người cao tuổi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và chi phí cùng chi trả vượt ngưỡng quy định, sẽ được miễn phần đồng chi trả trong năm.

Người cao tuổi khám bệnh tại bệnh viện – nhóm đối tượng được mở rộng quyền lợi BHYT từ 2026 - Hình minh họa

Những bệnh thường được BHYT chi trả cao cho người cao tuổi

Theo định hướng mở rộng chi trả, nhiều nhóm bệnh phổ biến ở người cao tuổi được ưu tiên:

- Bệnh tim mạch (tăng huyết áp, suy tim).

- Tiểu đường.

- Bệnh phổi mạn tính.Xương khớp, thoái hóa.

- Ung thư.

- Tai biến mạch máu não

Ngoài ra, BHYT còn từng bước mở rộng chi trả cho:

- Khám sàng lọc bệnh.

- Phát hiện sớm bệnh lý phổ biến.

- Điều trị dài hạn.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người lớn tuổi, giúp phát hiện sớm bệnh và giảm chi phí điều trị - Hình minh họa

Lưu ý quan trọng khi khám trái tuyến

Dù quyền lợi được mở rộng, người cao tuổi vẫn cần lưu ý:

- Khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương có thể không được thanh toán.

- Nên ưu tiên tuyến xã hoặc cơ sở ban đầu để hưởng tối đa quyền lợi.

- Luôn mang theo thẻ BHYT hoặc VNeID khi đi khám.

- Trường hợp không cấp cứu, nên xin giấy chuyển tuyến để được hưởng cao nhất.

Từ năm 2026, người cao tuổi khi khám BHYT trái tuyến có nhiều cơ hội được hưởng mức chi trả cao, thậm chí miễn phí trong nhiều trường hợp. Việc hiểu rõ quyền lợi sẽ giúp người dân tận dụng tốt chính sách, giảm gánh nặng chi phí và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe tuổi già.