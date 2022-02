F0 khỏi bệnh 20 tháng có thể vẫn còn kháng thể

Nghiên cứu mới từ Mỹ đã xác định khoảng thời gian tối đa mà kháng thể tự nhiên được duy trì trong cơ thể sau khi khỏi COVID-19 và đó sẽ là một dạng khác với kiểu miễn dịch có được nhờ vắc-xin.

Công trình dẫn đầu bởi tiến sĩ Otto Yang, nhà miễn dịch học tại Đại học California ở Los Angeles - Mỹ và Trường Y khoa David Gefen, cho hay miễn dịch tự nhiên ở các F0 khỏi bệnh có thể tồn tại tối đa đến 20 tháng.

Nghiên cứu của tiến sĩ Yang và các cộng sự đã đo kháng thể trong máu 816 người Mỹ chưa từng được tiêm chủng nhưng đã mắc và khỏi bệnh. Họ đã tìm thấy kháng thể trong 99% những người từng có kết quả xét nghiệm dương tính, theo tờ Medical Xpress.

Nghiên cứu vừa công bố trên JAMA (Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ) cho hay các kháng thể này giảm dần theo thời gian song vẫn tồn tại khá lâu với đa số người. Một số nghiên cứu khác từng chứng minh trong vòng 6 tháng sau khỏi bệnh, kháng thể trong cơ thể vẫn rất tốt và giúp giảm mạnh nguy cơ mắc bệnh.

Theo tiến sĩ Len Horovitz từ Bệnh viện Lenox Hill (New York - Mỹ), khả năng chống lại Covid-19 ở người đã mắc và khỏi bệnh còn tồn tại dưới dạng miễn dịch tế bào, khác với kháng thể tạo ra do tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Tiến sĩ Horovitz nhấn mạnh tất cả hình thức miễn dịch này - có được do từng mắc bệnh hoặc tiêm chủng - chắc chắn không bảo vệ bạn hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi căn bệnh. An toàn hơn người chưa bệnh không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Khả năng miễn dịch ở F0 khỏi bệnh giảm dần theo thời gian, đồng nghĩa khả năng tái nhiễm cũng tăng dần theo thời gian.

Do vậy, tốt nhất là chúng ta sở hữu cả 2 kiểu miễn dịch. Ngoài ra, tiêm chủng khi chưa từng bệnh hoặc khi chưa biết mình có từng bệnh hay không đã được chứng minh lợi ích quá rõ ràng khắp thế giới, trong đó quan trọng nhất là giảm mạnh khả năng bệnh nặng và tử vong.

