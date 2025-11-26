Cô gái 28 tuổi ở Thái Nguyên đột quỵ sau vài ngày đau đầu âm ỉ

Một buổi trưa tháng 6/2025, Khánh Linh đang ngồi tại bàn làm việc thì đột nhiên đau đầu dữ dội, hai mắt tối sầm. "Lúc đó, tôi cảm nhận rõ rệt miệng mình bị méo, dù cố gắng nhưng tôi không thể mở nổi mắt", Linh kể.

Do sự việc xảy ra ngay sau giờ ăn trưa, Linh nhanh chóng được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thái Nguyên. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ kết luận cô bị vỡ mạch máu não do dị dạng bẩm sinh, dẫn đến đột quỵ. Cô nhân viên văn phòng được chuyển gấp xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

"Các bác sĩ tiêm thuốc và thông báo với bố mẹ tôi rằng họ sẽ theo dõi một tuần. Nếu tình trạng tiến triển, tôi không cần phải phẫu thuật. Nhưng tình hình không khả quan", Linh nói, cho biết đến hiện tại, cô vẫn không thể nhớ gì trong khoảng một tuần đó, ngoài những thông tin mà gia đình kể lại.

Sau ca can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Linh tỉnh lại nhưng sức khỏe yếu. Cô phải ăn bằng ống xông, khó nói, mất khả năng thăng bằng, hai mắt không thể nhắm kín. Cô nằm thêm 20 ngày ở viện, kết hợp tập phục hồi chức năng rồi chuyển về quê để bắt tay vào quá trình tập luyện lâu dài.

Linh cho biết trước biến cố, cô không mắc bệnh nền hay gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khoảng một hoặc hai ngày trước đột quỵ, cô bị đau đầu âm ỉ nhưng cho là do thay đổi thời tiết, chủ quan không thăm khám. Ngoài ra, thời gian này, cô thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường và stress trong công việc. Theo cô, lối sống kém lành mạnh có thể đã khiến miễn dịch suy giảm, dẫn tới đột quỵ.

Khánh Linh khi điều trị đột quỵ tại Bệnh viện 108. Ảnh: NVCC

Thời gian đầu đột quỵ, Linh bị hoảng loạn và có những suy nghĩ tiêu cực. "Đó thực sự là một cú sốc lớn", cô nói, cho biết từng cảm thấy bất lực, lo lắng về tương lai và sợ bản thân sẽ là gánh nặng gia đình. May mắn, trong thời gian bị bệnh, cô luôn được bạn bè, đồng nghiệp thăm hỏi và động viên, được gia đình chăm sóc, yêu thương hết lòng.

Hiện tại, sau 5 tháng, Linh vẫn còn méo miệng nhưng đã nói rõ lời hơn, tâm lý cũng vững vàng hơn. Cô xác định việc cần làm lúc này là chăm chỉ tập luyện chức năng, hy vọng sớm phục hồi và quay trở lại cuộc sống như trước kia.

Linh cũng chia sẻ các video ngắn về hành trình phục hồi lên TikTok để tự động viên bản thân, đồng thời cảnh báo và truyền cảm hứng cho những người trẻ đang rơi vào hoàn cảnh giống mình. Mỗi lời an ủi, động viên của mọi người như tiếp thêm sức mạnh để cô nỗ lực hơn, dù biết chặng đường phía trước còn dài, và không thể phục hồi hoàn toàn.

"Mọi người cũng nên đi chụp MRI để kiểm tra xem có bị dị dạng mạch máu não hay không, vì rất nhiều người trẻ gặp tình trạng này", cô lưu ý.

Khánh Linh trước khi gặp biến cố sức khỏe. Ảnh: NVCC

Đột quỵ ở người trẻ hiện gia tăng đáng lo ngại trên toàn cầu. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Neurology (2025), tỷ lệ đột quỵ ở nhóm tuổi từ 15 đến 39 tăng với tỷ lệ 25,45 ca/100.000 người vào năm 2021. Có 101 quốc gia ghi nhận tỷ lệ cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of the American Heart Association năm 2023 cũng cho thấy tỷ lệ đột quỵ ở người từ 18 đến 45 tuổi tại Mỹ tăng gần 15% trong vòng một thập kỷ, với các yếu tố liên quan bao gồm tình trạng tiền tiểu đường, hút thuốc lá điện tử và căng thẳng tâm lý mạn tính. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc tránh thai kết hợp với hút thuốc ở phụ nữ trẻ cũng làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ.

Các chuyên gia cho biết tình trạng tăng đột quỵ ở người trẻ có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố như béo phì, stress kéo dài, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, uống nhiều rượu bia, hút thuốc và ít vận động. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ truyền thống như huyết áp cao và cholesterol cao đang ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi, đặc biệt do lối sống hiện đại ít vận động và thừa năng lượng.