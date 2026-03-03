Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Một người phụ nữ họ Quán (ngoài 50 tuổi, Sơn Tây, Trung Quốc) bất ngờ đột quỵ nhồi máu não sau bữa ăn tối dù trước đó được cho là khỏe mạnh, không có bệnh nền rõ ràng. Sự việc khiến gia đình bàng hoàng bởi những việc bà làm sau khi ăn đều là thói quen phổ biến, thậm chí nhiều người cho rằng tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Đột quỵ sau khi ăn quá no, vận động mạnh rồi tắm ngay sau đó

Theo người nhà, tối hôm xảy ra sự việc, gia đình ăn muộn. Do đói và mệt sau một ngày làm việc, bà Quán ăn rất nhiều, đến mức no căng bụng.

Sau khi ăn xong, bà không nghỉ ngơi mà tập thể dục nhịp điệu trong nhà rồi chạy một vòng quanh sân với mục đích “vận động cho đỡ đầy bụng”. Khi cơ thể đẫm mồ hôi, bà vào phòng tắm ngay.

Khoảng 10 phút sau, gia đình nghe tiếng động lớn trong phòng tắm. Khi phá cửa vào, họ phát hiện bà nằm bất động, méo miệng, tay chân không cử động, không nói được. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, bà không qua khỏi.

Bác sĩ thần kinh Miao Yang (Sơn Tây, Trung Quốc) xác nhận nguyên nhân tử vong là nhồi máu não cấp tính.

Ảnh minh họa.

Vì sao vận động mạnh và tắm ngay sau ăn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Theo bác sĩ, sau khi ăn no, máu trong cơ thể sẽ ưu tiên dồn về hệ tiêu hóa để hỗ trợ dạ dày và ruột hoạt động. Đây là phản ứng sinh lý bình thường.

Nếu vận động mạnh ngay thời điểm này, tim phải bơm nhanh hơn, cơ bắp cần nhiều oxy hơn, huyết áp dao động đáng kể. Sự thay đổi đột ngột trong phân phối máu có thể làm tăng nguy cơ bong mảng xơ vữa ở những người có bệnh lý mạch máu tiềm ẩn, từ đó hình thành cục máu đông gây tắc mạch não.

Việc tắm ngay sau vận động, đặc biệt là tắm nước nóng, tiếp tục khiến mạch máu giãn ra, máu dồn ra ngoại vi, huyết áp dao động thêm một lần nữa. Khi não không được cung cấp máu ổn định, nguy cơ nhồi máu não có thể tăng lên.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố như cơ thể mệt mỏi, ăn quá no, vận động mạnh và tắm ngay sau đó có thể tạo thành “cú sốc” đối với hệ tim mạch, đặc biệt ở người trung niên. Bác sĩ cũng lưu ý, có thể bệnh nhân đã tồn tại vấn đề mạch máu từ trước nhưng chưa được phát hiện.

4 việc nên làm sau bữa ăn để tốt cho sức khỏe

Thay vì vận động mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng và phù hợp hơn.

Ảnh minh họa.

- Súc miệng sau ăn giúp giảm nguy cơ hình thành cao răng và vi khuẩn trong khoang miệng. Có thể sử dụng nước ấm hoặc nước muối loãng.

- Massage bụng nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ trong vài phút có thể hỗ trợ nhu động ruột và quá trình tiêu hóa.

- Xoa mặt bằng tay ấm được cho là giúp thư giãn cơ mặt, kích thích tuần hoàn nhẹ.

- Đi bộ chậm khoảng 10–15 phút sau khi nghỉ ngơi ít nhất 30 phút kể từ bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tuần hoàn. Tuy nhiên, cần tránh đi nhanh hoặc tập luyện cường độ cao ngay sau khi ăn no.