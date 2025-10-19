Ăn một quả trứng mỗi ngày có làm tăng cholesterol?

Trứng là món ăn giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, dù luộc, chần hay ốp la. Giàu protein chất lượng cao, cùng các loại vitamin và khoáng chất, trứng giúp xây dựng cơ bắp, hỗ trợ hoạt động của não bộ và tạo cảm giác no lâu.

Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol trong trứng thường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ tăng cholesterol máu và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Không ít người băn khoăn liệu ăn trứng mỗi ngày có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hay không. Thực tế, trứng có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ngoài ra, có những cách đơn giản để bạn thưởng thức trứng an toàn.

Sự khác biệt giữa cholesterol tốt và cholesterol xấu

Cholesterol thường bị hiểu lầm, nhưng thực tế lại đóng vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng sống của cơ thể. Chất này giúp sản sinh hormone, vitamin D và axit mật - những thành phần cần thiết để tiêu hóa chất béo.

Có hai loại cholesterol chính là LDL và HDL. LDL, hay còn gọi là cholesterol "xấu", có thể tích tụ trong thành động mạch, làm thu hẹp lòng mạch và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngược lại, HDL - cholesterol "tốt" - giúp loại bỏ LDL khỏi máu, từ đó bảo vệ tim mạch.

"Gan tự nhiên sản sinh cholesterol, nhưng các thực phẩm như thịt, phô mai và lòng đỏ trứng cũng góp phần làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể. Vì vậy, mục tiêu không phải loại bỏ hoàn toàn cholesterol, mà là duy trì sự cân bằng hợp lý giữa LDL và HDL", chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng người Ấn Độ Khushma Shah giải thích.

Mỗi quả trứng chứa bao nhiêu cholesterol?

Phần lớn lượng cholesterol trong trứng nằm ở lòng đỏ, khoảng 186 mg trong một quả trứng gà lớn. Do mức LDL (cholesterol "xấu") trong máu cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nên nhiều khuyến nghị từng cho rằng cần hạn chế tiêu thụ cholesterol từ thực phẩm, trong đó có trứng.

Một nghiên cứu của Đại học Northwestern (Chicago, Mỹ) phân tích dữ liệu từ 6 công trình tại Mỹ với gần 30.000 người tham gia từng cho rằng việc ăn trung bình nửa quả trứng mỗi ngày có thể làm tăng nhẹ nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây nhận định mối liên hệ này có thể bị phóng đại. Cholesterol trong thực phẩm không trực tiếp làm tăng cholesterol máu ở hầu hết mọi người, vì gan sẽ điều chỉnh lượng cholesterol mà nó sản xuất dựa trên những gì bạn ăn.

Ảnh: Adobe Stock

Cholesterol trong thực phẩm có trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch không?

Thật bất ngờ, mức độ ảnh hưởng không lớn như nhiều người từng nghĩ. Theo Harvard Health Publishing, nguồn cholesterol chính trong máu không đến từ chế độ ăn mà do gan sản xuất. Yếu tố thực sự tác động đến mức cholesterol là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa - thường có trong thịt xông khói, bơ và bánh ngọt.

Vì vậy, ăn một quả trứng mỗi ngày nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người. Điều quan trọng nằm ở cách bạn kết hợp món trứng. Một quả trứng chiên kèm phô mai hoặc bơ sẽ rất khác so với trứng luộc ăn cùng bánh mì nguyên cám và bơ nghiền.

Ăn trứng mỗi ngày có an toàn không?

Câu trả lời là có - đối với phần lớn người khỏe mạnh. Một nghiên cứu quy mô lớn công bố năm 2018 trên Journal of Heart tại Trung Quốc, với gần nửa triệu người trưởng thành tham gia, cho thấy những người ăn trung bình một quả trứng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn so với nhóm hiếm khi ăn trứng.

Trứng cũng cung cấp các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ thị lực và giảm viêm. Khi được sử dụng điều độ và kết hợp trong một chế độ ăn cân bằng, trứng có thể là lựa chọn thân thiện với tim mạch.

Cách tốt nhất để đưa trứng vào chế độ ăn tốt cho tim mạch là gì?

Bạn nên ăn trứng với lượng vừa phải, trong khuôn khổ một chế độ ăn cân bằng và lành mạnh. "Thay vì kết hợp trứng với bơ, thịt xông khói hay phô mai, hãy ăn cùng rau củ, thảo mộc hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Cách này giúp bữa ăn giàu dinh dưỡng hơn và hạn chế chất béo bão hòa - nguyên nhân thực sự làm tăng cholesterol xấu (LDL)", chuyên gia Shah nói.

Trứng luộc hoặc trứng chần là lựa chọn tốt hơn so với trứng chiên. Việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày, kết hợp cùng trái cây, rau xanh và thực phẩm tự nhiên, là thói quen ăn uống an toàn, giúp bảo vệ tim mạch và sức khỏe tổng thể.