Người phụ nữ 30 tuổi chết não vì chủ quan với mụn rộp khóe miệng

Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu mới đây cho biết một bệnh nhân họ Trương, chủ nhà hàng ở tỉnh Thiểm Tây, bị chết não chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện các nốt mụn nhỏ ở khóe miệng nhưng không được điều trị kịp thời, Sina đưa tin hôm 27/2.

Theo The Paper, trước đó, Trương cảm thấy đau rát và nổi mụn rộp ở vùng miệng. Nghĩ chỉ là tình trạng "lở miệng" thông thường do thời tiết hanh khô, cô tự bôi thuốc mỡ kháng viêm và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm mà vùng tổn thương ngày càng sưng đỏ, lan rộng khiến cô bị tê cứng cả vùng má. Khi vết thương sưng nề dữ dội kèm theo triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng, gia đình mới vội vàng đưa Trương đi cấp cứu.

Ảnh minh họa: Thomson Medical

Kết quả kiểm tra cho thấy cô không phải bị sốt thông thường mà đã mắc viêm não herpes. Những nốt mụn rộp tưởng chừng vô hại ban đầu thực chất là do nhiễm virus herpes simplex (HSV), loại virus này sau đó đã xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, gây phù nề và viêm mô não nghiêm trọng. Do tổn thương quá nặng dẫn đến suy não, Trương cuối cùng đã được bác sĩ tuyên bố chết não, gia đình xin đưa về.

Bác sĩ Lưu Linh Linh công tác tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh giải thích, herpes simplex là loại virus lây nhiễm phổ biến. Chủng HSV-1 thường gây tổn thương vùng mặt, não và phần thân trên. Trong khi đó, chủng HSV-2 chủ yếu gây bệnh ở cơ quan sinh dục và phần thân dưới. Virus lây truyền qua quá trình tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc người bệnh, qua giọt bắn hoặc đường tình dục. Khi thâm nhập cơ thể người, virus ẩn náu âm thầm trong các tế bào thần kinh suốt đời.

Bác sĩ Lý Thiên Cử, Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, cho biết y học hiện nay dùng thuốc kháng virus để ức chế mầm bệnh. Virus thường tái hoạt động khi hệ miễn dịch suy yếu, sinh ra mụn rộp ngoài da, viêm giác mạc hoặc nguy hiểm nhất là viêm não. Trường hợp biến chứng viêm não nặng như bệnh nhân Trương rất hiếm gặp. Thông thường, mụn rộp do HSV tự thuyên giảm trong một đến hai tuần sau khi mụn nước vỡ, trợt loét và đóng vảy mà không gây triệu chứng toàn thân nghiêm trọng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cảnh báo người dân tuyệt đối không lơ là trước những dấu hiệu nguy hiểm. Bác sĩ Lưu Linh Linh nhấn mạnh, nếu mụn nước mọc dày đặc trên mí mắt kèm sưng đỏ, đau nhức và xung huyết kết mạc, bệnh nhân cần đi khám ngay để ngăn chặn nguy cơ thủng giác mạc hoặc mù lòa. Trẻ sơ sinh và người suy giảm miễn dịch nổi mụn rộp hoặc lở miệng kèm sốt cao cũng cần cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ sẽ tận dụng "thời gian vàng" sử dụng thuốc kháng virus và liệu pháp hỗ trợ nhằm ngăn chặn những tổn thương não vĩnh viễn.