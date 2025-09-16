Đi cấp cứu vì ăn quá nhiều hàu

Anh N.H (40 tuổi, trú tại TPHCM) vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội, bụng trướng và khó thở.

Bệnh nhân được bác sĩ khám lâm sàng nghi ngờ viêm tụy cấp và có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Theo người nhà, trong một bữa tiệc hải sản, anh H. đã ăn rất nhiều hàu. Sau đó, anh bắt đầu cảm thấy đau tức vùng thượng vị, buồn nôn và sốt nhẹ. Ban đầu, người đàn ông này đến một cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán viêm tụy cấp, tuy nhiên tình trạng không cải thiện sau vài ngày điều trị nên chuyển sang một cơ sở y tế tư nhân khác.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa 1 Lý Gia Cường cho biết, người bệnh bị viêm tụy cấp nặng, kèm theo tràn dịch ổ bụng và phổi khiến hô hấp suy giảm, huyết áp tăng cao. Trên nền cơ địa béo phì, tăng mỡ máu và tăng huyết áp, tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bệnh được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), điều trị với kháng sinh mạnh, thuốc chống viêm, giảm đau và thở oxy hỗ trợ. Trong những ngày đầu, người bệnh liên tục sốt trên 39 độ C, đau bụng dữ dội, không thể ăn uống và phải nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ cũng theo dõi sát chức năng gan, thận, tim và thực hiện nhiều xét nghiệm nhằm kiểm soát nguy cơ sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, hết sốt, giảm đau bụng, thở dễ hơn và có thể bắt đầu uống nước đường, ăn cháo loãng.

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm do các men tiêu hóa của chính cơ thể tiết ra bị ứ đọng và “ăn mòn” mô tụy. Nguyên nhân thường gặp do uống rượu, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm và mỡ, nhiễm khuẩn từ thức ăn sống.

Theo bác sĩ, người béo phì thường có nguy cơ rối loạn mỡ máu, đặc biệt tăng triglycerid - một trong những nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Các món hải sản giàu đạm và chất béo có thể kích thích tụy tiết nhiều enzym tiêu hóa, nếu kèm yếu tố tắc nghẽn hoặc rối loạn mỡ máu sẽ dễ khởi phát bệnh.

Biểu hiện của bệnh là đau bụng sau ăn, đặc biệt là đau nhiều vùng bụng trên, sốt, buồn nôn hay khó thở.

Viêm tụy cấp diễn biến nghiêm trọng như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương nhiều cơ quan.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Cường khuyến cáo những người có sẵn các bệnh lý chuyển hóa như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì cần cẩn trọng khi ăn hải sản sống hoặc các thực phẩm giàu chất béo, đạm…