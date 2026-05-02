Đề xuất phạt tới 4 triệu đồng nếu để móng tay dài khi bán đồ ăn: 'Đây là ổ chứa vi khuẩn, dễ gây lây nhiễm sang thực phẩm'

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) nhận định rằng thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm và vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh, gây ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe cộng đồng.

Thực tế nhiều người bán hàng ăn không đeo khẩu trang, găng tay khi bán hàng. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, đề xuất của Bộ Y tế về việc tăng mức xử phạt lên tới 4 triệu đồng đối với các hành vi như bày bán thực phẩm trên dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, khu chế biến để côn trùng xâm nhập, hay người trực tiếp chế biến không đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín… là rất cần thiết. Đây không chỉ là biện pháp xử lý vi phạm mà còn mang tính nhắc nhở, răn đe nhằm nâng cao ý thức tuân thủ trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh, móng tay dài và không được vệ sinh sạch sẽ có thể trở thành nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh như Salmonella, E. coli O157 hay Norovirus. Những tác nhân này dễ dàng bám vào tay khi con người chạm vào các bề mặt nhiễm khuẩn, sau đó lây sang thực phẩm nếu không rửa tay đúng cách, từ đó làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo và gây ngộ độc.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của các cơ sở kinh doanh. Người bán cần tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh như đeo găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, giữ khu vực chế biến và buôn bán đồ ăn chín luôn sạch sẽ, đảm bảo điều kiện an toàn để hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cũng đề cập đến vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) cho rằng, việc siết chặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh nhiều vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra thời gian qua, kể cả với các loại thực phẩm chế biến sẵn như bánh mì, đồ ăn nhanh hay thức ăn đường phố.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, vệ sinh bàn tay đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, việc rửa tay sạch có thể giúp giảm tới 44% nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp. Bàn tay bẩn, mang theo các vi khuẩn như E. coli, là nguồn lây nhiễm chéo phổ biến sang thực phẩm, dẫn đến nguy cơ ngộ độc. Vì vậy, việc rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, cần được thực hiện thường xuyên và đúng cách.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế). Ảnh: Thái Bình.

Trước băn khoăn về việc lực lượng kiểm tra còn mỏng trong khi số lượng cơ sở kinh doanh lớn, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng dù khó khăn vẫn phải triển khai, đồng thời cần có sự phối hợp liên ngành một cách chặt chẽ. Việc tăng cường kiểm tra trong các đợt cao điểm, kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh sẽ mang lại hiệu quả lâu dài. Khi ý thức được cải thiện, áp lực đối với lực lượng kiểm tra cũng sẽ giảm dần, góp phần xây dựng môi trường thực phẩm an toàn hơn.

Bộ Tư pháp mới đây công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Dự thảo này do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ Y tế, lĩnh vực an toàn thực phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, thường xuyên phát sinh các hành vi vi phạm với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp. Song, mức phạt hiện nay còn thấp, trong đó có các vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc...

Đối với cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín…, Bộ Y tế đề xuất mức phạt 2 - 4 triệu đồng cho các hành vi: bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay…