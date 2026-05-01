Con ốm, cả bố và mẹ cùng được nghỉ chăm và hưởng Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 Luật BHXH năm 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ BHXH trong trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Đặc biệt, điểm cộng rất lớn của chính sách BHXH là không bắt buộc các gia đình phải chọn lựa chỉ cha hoặc mẹ mới được nghỉ hưởng trợ cấp.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 44 Luật BHXH năm 2024 quy định rõ: Trường hợp cả bố và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định.

Điều này đồng nghĩa với việc quyền lợi của bố và mẹ là hoàn toàn độc lập. Cả bố và mẹ đều có thể xin nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và đều được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp cho những ngày nghỉ hợp lệ đó. Gia đình có thể linh hoạt sắp xếp luân phiên nhau nghỉ, hoặc cùng nghỉ nếu con ốm nặng cần cả hai người chăm sóc.

Con ốm, cả bố và mẹ cùng được nghỉ chăm con và đều được hưởng BHXH (Ảnh minh họa)

Để người lao động chủ động sắp xếp thời gian và tài chính, Luật BHXH năm 2024 cũng quy định chi tiết về thời gian tối đa và mức hưởng như sau:

Về thời gian hưởng tối đa: Thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm (tính từ ngày 01/01 đến 31/12) cho mỗi con là tối đa 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi, và tối đa 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 7 tuổi. Quỹ thời gian này chỉ tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết hay ngày nghỉ hằng tuần. Vì bố mẹ có quyền lợi độc lập, nên mỗi người đều có trọn vẹn quỹ thời gian này cho mỗi đứa con.

Về mức trợ cấp: Mức hưởng trợ cấp ốm đau hằng tháng sẽ bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc. Nếu nghỉ lẻ tẻ, mức trợ cấp của một ngày sẽ được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày.

Để quá trình giải quyết chế độ diễn ra suôn sẻ, khi đưa con đi khám, chữa bệnh, bố mẹ cần lưu ý lấy đầy đủ chứng từ hợp lệ từ cơ sở y tế (như bản chính/bản sao giấy ra viện đối với điều trị nội trú, hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với điều trị ngoại trú). Sau đó, người lao động cần nộp lại cho công ty chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để được lập hồ sơ nhận trợ cấp.