Những 'cú sốc nhiệt' kích hoạt đột quỵ khi trời lạnh

Bác sĩ Đỗ Đức Thuần, Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân Y 103, cho biết thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại, nhiều nơi có băng giá, rất nguy hại đến sức khỏe. Đặc biệt, khi thay đổi thân nhiệt sang môi trường lạnh đột ngột có thể gây co mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, tử vong. Bác sĩ dẫn chứng một số thói quen có thể kích hoạt cơn đột quỵ khi trời lạnh, như sau:

Tắm sai cách

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, chuyên gia mạch máu, đột quỵ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết khi cơ thể đang ở trong môi trường lạnh tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao thì sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, giãn mạch máu. Tắm đêm quá nóng hay quá lạnh đều gây nguy cơ sốc nhiệt, nhất là trong tình trạng thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay.

Không tắm đêm, đặc biệt từ 22h đêm, nhất là trẻ nhỏ, người có yếu tố nguy cơ. Lúc này, hơi lạnh rất dễ xâm nhập cơ thể và gây cảm lạnh, nặng hơn là đột quỵ, đột tử...

Hạn chế việc thay đổi thân nhiệt cơ thể đột ngột, bằng cách tiếp xúc dần từng bộ phận của cơ thể với nước, thường là chân đầu tiên, đến tay, đầu, thân người (lưng và ngực bụng) là sau cùng, rồi sau đó mới là toàn thân tiếp xúc hoàn toàn với nước.

Giữ chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong phòng tắm và bên ngoài không được quá cao, tránh nguy cơ sốc nhiệt. Khi vào nhà tắm, bạn có thể xả nước nóng cho phòng tắm ấm lên hoặc dùng máy sưởi trước khi cởi quần áo, đảm bảo an toàn cho cơ thể.

Uống rượu để tăng nhiệt độ cơ thể

Khi uống rượu, chất etanol (hay ancol etylic) trong rượu có tác dụng làm giãn mạch ngoại vi, tăng tưới máu đến da và cơ, khiến chúng ta cảm giác thấy nóng hơn nhưng không làm tăng thân nhiệt. Khi uống rượu, hệ thần kinh bị kích thích gây cảm giác hưng phấn có thể làm người ta quên đi cảm giác lạnh. Song, đây chỉ là nhất thời, không lâu dài, không làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Khi uống rượu, các mạch máu ngoại vi trong cơ thể giãn ra, cơ thể bị thoát nhiệt. Việc đột ngột tiếp xúc với thời tiết lạnh có thể khiến chúng nhanh chóng co lại, dẫn đến cơn tăng huyết áp, gây đột quỵ.

Tập thể dục quá sớm

Thói quen rời nhà vào buổi sáng sớm trong thời tiết lạnh có thể gây sốc nhiệt, khiến mạch máu co lại đột ngột, gây tăng huyết áp. Đặc biệt, sáng sớm cũng là thời điểm cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi, máu cô đặc, nếu lúc này bị tăng huyết áp do tiếp xúc với không khí lạnh sẽ tăng nguy cơ vỡ mạch máu não (xuất huyết não) hoặc tắc mạch do huyết khối.

Do đó, không nên rời giường và tập thể dục trước 6 giờ sáng, ngay cả những người khỏe mạnh. Người có bệnh lý nền, người già chỉ nên đi tập thể dục khi đã có ánh nắng mặt trời vì lúc này không khí đã ấm áp hơn, tập vừa sức, không luyện tập khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

Đột quỵ nguy hiểm vì là bệnh cấp tính, đột ngột, di chứng nặng nề. Bệnh nhân ở thể nặng có thể tử vong trong giờ đầu, ngày đầu. Người còn sống có thể gặp di chứng liệt người, phải có người hỗ trợ sinh hoạt, tổn hại về sức khỏe và tinh thần...

Trời lạnh, mọi người nên cần hạn chế đi ra ngoài từ 21h đến 6h. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dầy để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang... Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh. Ăn, uống đủ chất đảm bảo năng lượng, tập thể thao đúng cách để nâng cao sức đề kháng.