Điều tưởng bình thường này có thể kích hoạt “chuỗi phản ứng ung thư”

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả từ Trung tâm Y tế Đại học Chicago (Mỹ) phát hiện ra rằng cháy nắng làm suy yếu hệ thống phòng vệ tự nhiên của da và kích hoạt cái gọi là "chuỗi phản ứng ung thư".

Lời cảnh báo này cũng đi kèm với một tin tốt: Hiểu rõ quá trình này có thể giúp ngăn ngừa ung thư da trước khi nó bắt đầu.

Nghiên cứu mới chứng minh rằng thường xuyên để bị cháy nắng có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng nguy hiểm liên quan đến bệnh ung thư - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, chỉ riêng tại Mỹ mỗi năm đã có 5,4 triệu người bị chẩn đoán mắc ung thư da, hơn 90% trường hợp có liên quan đến việc tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím (UV).

Tia UV có thể làm tổn thương DNA và tạo ra stress oxy hóa trong các tế bào da, gây ra viêm, dẫn đến đỏ da, đau rát và phồng rộp mà hầu hết mọi người đều nhận biết là cháy nắng.

“Chúng tôi quan tâm đến việc tìm hiểu xem tình trạng viêm do tiếp xúc với tia cực tím góp phần vào sự phát triển của ung thư da như thế nào” - giáo sư - tiến sĩ Yu-Ying He, tác giả chính, nói với SciTech Daily.

Bằng cách phân tích nhiều loại enzyme, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với tia UV làm giảm mạnh mức độ một loại protein gọi là YTHDF2.

“Khi chúng tôi loại bỏ YTHDF2 khỏi tế bào da, chúng tôi nhận thấy tình trạng viêm do tia UV gây ra trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Điều này cho thấy protein YTHDF2 đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các phản ứng viêm” - giáo sư He giải thích.

Phản ứng viêm là cần thiết để chống lại nhiễm trùng, nhưng nếu không được kiểm soát đúng cách thì nó cũng có thể góp phần gây ra các bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.

Vì vậy, nghiên cứu mới đã phơi bày một hệ thống điều chỉnh sinh học mới - một hệ thống giám sát thông qua YTHDF2 - giúp bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng viêm quá mức và tổn thương do viêm.

Mặc dù đem đến một lời cảnh báo đáng ngại khi liên kết những đợt cháy nắng - mà hầu hết chúng ta tin rằng chỉ gây ra một chút khó chịu - với ung thư, nhưng phát hiện về cơ chế dẫn đến ung thư liên quan đến YTHDF2 cũng mở ra cơ hội cho các phương pháp điều trị và phòng ngừa mới đối với bệnh ung thư da.