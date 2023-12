Dân làm văn phòng thường thiếu chất gì trong cơ thể?

Dù không phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và làm các công việc nặng nhọc nhưng người làm văn phòng vẫn dễ bị thiếu chất và gặp các tình trạng như đau đầu, chóng mặt, rụng tóc.

Nỗi khổ của dân văn phòng

Thường xuyên tiếp xúc với máy tính với thời gian làm việc lâu, anh Phan Tiến (nhân viên truyền thông tại TP.HCM cho biết thường bị khô da, mỏi mắt và dễ bị chóng mặt. Điều này được anh Tiến cho rằng, có thể do thói quen ăn uống thất thường của mình.

“Vì công việc bận rộn không có giờ giấc nhất định nên tôi thường ăn sai bữa hoặc ăn vội bằng đồ ăn nhanh, uống cà phê, nước tăng lực… Có lẽ vì thế mà sức khỏe tôi không đảm bảo”- anh Tiến thừa nhận.

Tương tự như anh Tiến, Hồng Anh, nhân viên văn phòng tại quận Tân Bình, TP.HCM cũng thừa nhận dù công việc không quá vất vả nhưng chị thường xuyên ăn vặt, không ăn nhiều rau, trái cây và ngồi nhiều nên thường xuyên đối mặt với tình trạng tăng cân và mỡ bụng nhiều.

“Vì lo lắng cho sức khỏe nên gần đây tôi phải nấu ăn mang đi và bổ sung thêm nhiều rau, củ quả”- Chị Anh nói.

Chế độ ăn cho dân văn phòng

ThS. BS Đặng Ngọc Hùng, Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng cho biết, nhiều người khi làm văn phòng thường bỏ bữa sáng, hoặc chỉ uống một ly cà phê. Có người thì ăn sáng bằng xôi, bánh mì… Bữa trưa hầu hết dân văn phòng ăn cơm hộp, hoặc bún, hủ tiếu… Chiều tối có người sẽ đi nhậu, hoặc lại tiếp tục ăn ngoài.

Dân văn phòng dễ bị thiếu chất do thói quen ăn uống không đảm bảo. Ảnh: HẠ QUYÊN

Với những người có thói quen ăn uống như trên rất dễ đối mặt với nguy cơ thiếu các chất dinh dưỡng. Đó cũng là lý do mà dân văn phòng hay gặp các triệu chứng như rụng tóc, kém tập trung, ngủ không sâu giấc hoặc đau nửa đầu…

Cũng theo BS Đặng Ngọc Hùng, một số người làm công việc căng thẳng, có độ tập trung cao thì nhu cầu về vitamin C, E, kẽm cần đáp ứng cho cơ thể sẽ cao hơn, và khi chúng ta ăn trái cây không đủ 200 – 300 gram/ngày và 400 – 500 gram rau xanh/ngày thì họ có thể thiếu đi vitamin C. Chính vì thế, những người này có thể bổ sung vitamin C liều thấp.

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên ăn ngoài, ít ăn hải sản thì cũng có thể đối mặt với tình trạng thiếu kẽm, vì rõ ràng lượng kẽm ở phần cơm hộp ngoài tiệm sẽ không đủ cung cấp năng lượng cho bạn.

Chưa kể, đối với phụ nữ, nếu không ăn đủ các khẩu phần ăn giàu sắt, thì họ có thể thiếu sắt, thiếu canxi. Nhất là những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chỉ ngồi trong văn phòng thì cần bổ sung thêm sữa, phô mai… để giảm nguy cơ thiếu vitamin D.

“Nếu bạn gặp các triệu chứng về sức khỏe như đau đầu chóng mặt, xây xẩm mặt mày… thì bạn cần xem lại chế độ ăn uống và gặp bác sĩ để sức khỏe được đảm bảo”- BS Hùng khuyến nghị.

Tương tự, theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đối với những người làm việc đầu tư chất xám, cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ ba bữa sáng, trưa và tối. Trong đó bữa ăn sáng là bữa chính.

Ngoài ra, dân văn phòng nói chung cần bổ sung thêm chất xơ từ rau, củ quả, hạn chế chất béo và đồ nhiều dầu mỡ. Tăng cường ăn thực phẩm giàu omega3, vitamin E, kẽm… để tăng sức khỏe cho mắt. Ăn thêm nhiều ngũ cốc, các loại hạt… để bổ sung năng lượng cho não.

Bên cạnh đó, vì tính chất công việc ít ra đường nên dân văn phòng cũng nên chú trọng thực phẩm giàu vitamin D. Hạn chế sử dụng bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích gây hại cho não, thay vào đó nên uống đủ nước để cơ thể khỏe mạnh.

