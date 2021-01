Đại kỵ khi ăn hải sản có thể biến món ngon thành cực độc

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 16:00 PM (GMT+7)

Hải sản là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng nhưng món ngon này cũng có thể biến thành "thuốc độc" đối với cơ thể nếu ăn chúng không đúng cách.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, trong hải sản có thể chứa các độc tố từ tảo gây nguy hiểm cho người ăn. Độc tố tảo phycotoxins sinh sản trong các rạn san hô ven bờ, là nơi sinh sống của các loài thân mềm như: nghêu, sò, cua, tôm… Các độc tố tảo này không nguy hại đến các sinh vật biển nhưng chúng sẽ gây ngộ độc cho người nếu ăn phải. Độc tố tảo phycotoxins không bị phân hủy khi đun nấu, có thể gây tiêu chảy, đau bụng, đau đầu, gây liệt cơ, mất trí nhớ…

Cá biển cũng có thể nhiễm kim loại nặng như: asen, thủy ngân do môi trường ô nhiễm. Cá càng to thì thường bị nhiễm độc nặng hơn do quá trình tích lũy thức ăn. Vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo, không nên ăn các loại cá lớn như: cá mập, cá kiếm, cá thu loại lớn, cá kình… vì hàm lượng thủy ngân tích lũy trong chúng khá lớn. Ngoài ra, do các chất độc hại thường lắng đọng ở lớp bùn nên ngoài các loài cá biển to, các loài sống ở tầng đáy như: ngao, sò, ốc, hến… rất dễ bị nhiễm độc.

Những người không nên ăn hải sản

Người đang bị ho

Nếu như bạn đang bị ho hoặc mắc bệnh về ho hấp thì không nên ăn hải sản. Bởi khi bạn ăntôm, hay hải sản có vỏ sẽ dễ mắc ở cổ họng, gây ngứa và ho. Thêm vào đó, khi bạn ăn hải sản lúc đang bị ho sẽ khiến bệnh càng nặng hơn bởi hệ hô hấp của những người đang bị ho rất dễ phản ứng với vị tanh hải sản, khiến tình trạng ho sẽ dai dẳng lâu khỏi. Tốt nhất, bạn nên ăn hải sản khi cơn ho đã dứt hẳn để đảm bảo sức khỏe.

Người bị đau mắt đỏ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì những người đang mắc bệnh đau mắt đỏ, hoặc mắt bệnh viêm giác mạc thì nên tránh xa tôm và hải sản. Bởi theo bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm khi bị đau mắt đỏ sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Thêm vào đó, bạn cũng nên hạn chế các loại hải sản có mùi tanh khác như cua, mực, cá…

Người đang bị hen suyễn

Nếu như bạn đang mắc bệnh hen suyễn hoặc suy hô hấp, hoặc một căn bệnh về phổi thì không nên ăn tôm và hải sản. Bởi khi bạn ăn tôm, hải sản có thể gây kích ứng vùng họng, co thắt cơ khí quản. Vì thế, những người bị hen suyễn tốt nhất không nên ăn tôm và các loại hải sản để tránh bị lên cơn hen suyễn.

Người đang có triệu chứng viêm

Do trong thành phần dinh dưỡn của tôm và các loại hải sản thì có chứa các chất khiến cho chứng viêm nặng thêm. Bệnh nhân bị bệnh về u xơ tử cung không nên ăn tôm, cua và các loại hải sản khác kẻo bệnh tình thêm tăng nặng.

Người bị dị ứng hải sản

Với những người bị dị ứng hải sản không loại trừ khả năng dị ứng với tôm dễ gây nổi mẩn đỏ hoặc các nốt sưng vù, suy hô hấp, thậm chí có thể gây tử vong. Thêm vào đó, trong thành phần của tôm và các loại hải sản thường có rất nhiều chất đạm, sẽ khiến cho bạn mắc béo phì thừa cân, không nên ăn nhiều.

Người mắc bệnh gút, viêm khớp

Do trong hải sản chứa nhiều acid uric, nên với những người mắc bệnh gouts, viêm khớp… nên tránh xa loại thực phẩm này kẻo bệnh tình trở nặng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những lưu ý khi ăn hải sản

Không ăn hải sản với các thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Trong hải sản có chứa nhiều asen pentavenlent, chất này rất tốt cho cơ thể nhưng nếu kết hợp với những thực phẩm có chứa nhiều vitamin C thì lại gây tác dụng ngược lại. Lượng asen pentavenlent sẽ chuyển hóa thành asen trioxide (hay còn gọi là thạch tín) sẽ gây ngộ độc, đôi khi còn dẫn đến chết người. Vì vậy cần kiêng kỵ ăn hải sản với thực phẩm này.

Không nên uống bia sau hoặc trong khi ăn hải sản

Lượng purine trong hải sản, trong quá trình trao đổi chất của con người sẽ hình thành axit uric, axit uric dư thừa có thể gây ra bệnh gút và các bệnh khác. Ăn nhiều hải sản và uống bia sẽ làm tăng tốc độ hình thành axit uric. Lượng axit uric dư thừa sẽ tích tụ tại các khớp xương hoặc các mô mềm từ đó dễ dàng mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, gây cho sức khỏe.

Không ăn hải sản đã chết hoặc chế biến từ lâu

Hải sản nói chung là các loại thực phẩm nguồn gốc từ động vật, rất giàu chất đạm (protein). Khi bị chết hoặc bảo quản ở nhiệt độ thông thường, chúng nhanh chóng bị các vi khuẩn xâm nhập và phát triển nên dễ gây bệnh.

Với một số loại hải sản như cá ngừ, cá thu, vi khuẩn thậm chí biến thịt của cá thành chất độc (chuyển một loại axit amin là histidin trong thịt cá thành chất độc histamine) gây ngộ độc (đỏ da, nóng bừng, trống ngực, đau đầu, khó thở…). Vì vậy, khi ăn bạn hãy chọn hải sản tươi sống để đem lại giá trị dinh dưỡng cao.

Không nên ăn trái cây và uống trà sau khi ăn hải sản

Sau bữa ăn, nhiều gia đình thường có thói quen uống trà và ăn trái cây. Thực tế cho thấy điều này không tốt. Bởi vì lượng acid tannic có trong trà khi kết hợp với lượng canxi có trong hải sản cũng sẽ tạo thành canxi không hòa tan, gây kích ứng lên hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, nó cũng gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và hiện tượng kết sỏi dẫn đến sỏi thận. Tốt nhất sau khi ăn hải sản 2 tiếng trở lên hãy uống trà và ăn trái cây.

Không ăn hải sản cùng với thực phẩm có tính hàn cao

Hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn, do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn khác (như: rau muống, dưa chuột, dưa hấu, lê, những đồ uống có gas, nước lạnh…) dễ gây cảm giác khó chịu, đầy bụng, khó tiêu.

