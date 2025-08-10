Thời điểm ăn gây hại nhất cho sức khỏe

Thói quen ăn uống kéo dài cả ngày - bắt đầu bằng bữa sáng và kết thúc bằng món ăn vặt vào đêm khuya - bị đánh giá gây ra những tác động tiêu cực đối với sức khỏe và cân nặng. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng, ăn quá thường xuyên có thể trở thành "cái bẫy" khiến nhiều người khó giảm cân, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Một trong những chế độ ăn uống được nhiều chuyên gia khuyến nghị hiện nay là nhịn ăn gián đoạn cho phép bạn hấp thu thực phẩm trong một khoảng thời gian giới hạn mỗi ngày. Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát lượng calo nạp vào mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch và đường huyết.

Theo các chuyên gia, bữa ăn cuối cùng trong ngày nên là bữa tối sớm. Thói quen này giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa, nghỉ ngơi và thiết lập chu kỳ trao đổi chất ổn định qua đêm.

Ăn vặt sau bữa tối không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Bác sĩ William Kraus - chuyên gia tim mạch dự phòng tại Duke Health và giáo sư Trường Y - Đại học Duke (Mỹ) nhấn mạnh: “Lời khuyên số một tôi dành cho mọi bệnh nhân là không ăn sau bữa tối”. Bản thân ông tuân thủ chế độ ăn đúng giờ và không ăn vặt để duy trì cân nặng hợp lý cũng như sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nhiều người có thói quen ăn nhẹ hoặc uống đồ ngọt vào ban đêm, thường là khi xem TV hoặc ngồi thư giãn. Đây là một thói quen không lành mạnh. Bác sĩ Kraus cảnh báo rằng, thức ăn tiêu thụ muộn trong ngày hoặc gần giờ đi ngủ sẽ không được đốt cháy để tạo năng lượng mà tích trữ dưới dạng mỡ. Ông cho biết thêm: “Cơ thể bạn không cần năng lượng vào lúc đó nên lượng calo nạp vào là dư thừa. Ngoài ra, ăn sát giờ ngủ cũng có thể gây gián đoạn giấc ngủ”.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn vào ban đêm liên quan đến nguy cơ béo phì, tăng cholesterol, bệnh tim mạch và xơ cứng động mạch. Điều này có thể do cơ thể phải tiêu hóa trong khi ngủ - thời điểm mà lẽ ra bạn nên được nghỉ ngơi và bước vào trạng thái nhịn ăn qua đêm.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết, nhịn ăn gián đoạn có thể bảo vệ tim bằng cách kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể. Mọi người nên ngừng ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp cơ thể bước vào trạng thái nhịn ăn tự nhiên, từ đó kích hoạt quá trình chuyển hóa mỡ khi lượng đường dự trữ đã cạn kiệt.

Một hình thức phổ biến của nhịn ăn gián đoạn là phương pháp 16/8, tức là nhịn ăn trong 16 giờ và ăn trong khung 8 giờ. Ví dụ, một người có thể ăn từ 10h đến 18h và nhịn ăn trong thời gian còn lại.

Để tránh cảm giác đói vào cuối ngày, bữa tối cần đảm bảo giàu protein và chất xơ, giúp duy trì cảm giác no và ổn định năng lượng đến sáng hôm sau.