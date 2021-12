Chọn trứng ăn sáng để giảm cân nhất định không chế biến theo 4 cách này

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 08:06 AM (GMT+7)

Một quả trứng cung cấp khoảng 70 calo và là một nguồn protein tuyệt vời. Do vậy, việc bổ sung món trứng trong thực đơn bữa sáng là điều tuyệt vời để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Trứng có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đủ các thành phần dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, can xi, sắt, kẽm, se len, vitamin B12, vitamin D, các acid béo no, acid béo không no một nối đôi (một nối đôi tương ứng với mất 01 cặp hydro, không đông đặc ở nhiệt độ bình thường, có nhiều trong thực vật có lợi cho sức khỏe) và nhiều nối đôi, cholesterol... Hơn nữa, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Ảnh minh họa

Là món ăn bổ dưỡng nên trứng rất phù hợp để ăn vào bữa sáng. Cách ăn trứng an toàn nhất là luộc, bạn có thể ăn hai quả trứng vào bữa sáng để bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, ăn trứng không đúng cách có thể khiến cơ thể mắc bệnh.

Đặc biệt lưu ý, không ăn trứng chế biến theo các cách sau:

Trứng muối

Ảnh minh họa

Trứng muối có hàm lượng canxi cao nhất vì trong quá trình chế biến, hàm lượng canxi trong vỏ trứng tan vào trong trứng. Tuy bổ dưỡng nhưng không nên ăn nhiều trứng muối vì trong quá trình chế biến, trứng muối có sử dụng xút, vôi muối, chì ôxy hoá để ủ trứng.

Đặc biệt, hàm lượng chì nếu vượt quá hàm lượng cho phép thẩm thấu vào cơ thể sẽ gây ra các hiện tượng đau đầu, mất ngủ, giảm trí nhớ… Ngoài ra còn ảnh hưởng xấu đến sự hấp thu canxi trong cơ thể. Nếu hàm lượng chì này tồn tại một thời gian dài trong cơ thể người sẽ gây nên hiện tượng thiếu canxi - nguyên nhân của bệnh loãng xương.

Trứng lòng đào

Ảnh minh họa

Nhiều người thích thêm một quả trứng ốp vào buổi sáng. Tuy nhiên cách chế biến này thường nửa chín, nửa sống hay còn gọi là lòng đào. Do không được chế biến kỹ, chưa diệt hết vi khuẩn nên tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh.

Ngoài ra, khi ốp trứng, phần rìa của trứng dễ bị cháy xém và protein cao phân tử có trong lòng trắng trứng sẽ chuyển thành axit amin phân tử thấp, thường có thể tạo thành các chất hóa học có hại cho sức khỏe con người ở nhiệt độ cao.

Thêm đường, xì dầu vào trứng

Ảnh minh họa

Nhiều người có sở thích thêm đường khi chế biến các món có trứng. Tuy nhiên, hai thứ này khi được nấu chung do tác dụng của nhiệt độ cao sẽ sinh ra một loại vật chất gọi là lysine, làm phá hủy thành phần amino acid hữu ích trong trứng. Do lysine có tác dụng đông máu nên sau khi vào cơ thể sẽ gây hại.

Ngoài ra, không ít người thích ăn trứng với xì dầu nhưng trypsin có trong xì dầu khi kết hợp với lòng trắng trứng sẽ gây tổn thất thành phần dinh dưỡng, làm giảm thấp giá trị dinh dưỡng của cả hai chất này. Do vậy, cơ thể sẽ không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng khi chọn cách ăn như vậy.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/chon-trung-an-sang-de-giam-can-nhat-dinh-khong-che-bien-theo-4-cach-nay-1...Nguồn: https://giadinh.net.vn/chon-trung-an-sang-de-giam-can-nhat-dinh-khong-che-bien-theo-4-cach-nay-172211209164453533.htm