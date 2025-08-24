Lee Na Young giữ dáng thon ở tuổi 46 nhờ ăn đúng, tập đủ

Lee Na Young khoe vóc dáng săn chắc, diện mạo tươi tắn trong một sự kiện hồi tháng 4. Ảnh: SBS

Uống đủ nước

Một trong những bí quyết được Lee Na Young đặt lên hàng đầu là uống đủ nước. Truyền thông Hàn Quốc từng tiết lộ cô duy trì tối thiểu 1,5 lít nước mỗi ngày, kết hợp vận động thể chất đều đặn. Với cô, uống nước không chỉ giúp cơ thể thải độc, giảm tích nước và hỗ trợ tuần hoàn, mà còn là liều dưỡng chất tự nhiên giữ làn da luôn căng mịn, ẩm mượt. Cách chăm sóc da và vóc dáng giản dị ấy phù hợp với khuyến nghị của nhiều chuyên gia quốc tế: phụ nữ trưởng thành nên uống 6-8 cốc nước mỗi ngày để cơ thể hoạt động trơn tru và tràn đầy năng lượng.

Bác sĩ Daehyun Kim, chuyên gia dinh dưỡng tại Seoul, nhấn mạnh: "Uống đủ nước là cách rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp của làn da. Da thiếu nước sẽ nhanh chóng xỉn màu, mất độ đàn hồi và lão hóa sớm".

Nữ diễn viên sinh năm 1979 có đôi chân thon dài, phù hợp với phong cách thời trang trẻ trung. Ảnh: Imbc

Chế độ ăn cân bằng

Song song với việc cấp nước, Lee Na Young đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn cân bằng. Cô từng tiết lộ niềm yêu thích với món bò hầm cà chua - món ăn vừa giàu đạm chất lượng cao, vừa chứa nhiều collagen tự nhiên từ mô liên kết trong thịt bò. Khi hầm chậm, collagen chuyển hóa thành gelatin, mang lại kết cấu mềm mượt và dễ tiêu hóa hơn. Cà chua trong món ăn cung cấp nguồn vitamin C dồi dào, yếu tố không thể thiếu để cơ thể tự tổng hợp collagen. Chính sự kết hợp này khiến món ăn ngon miệng, có lợi cho làn da và vóc dáng.

Ngay cả trong những bữa ăn nhẹ thường ngày, Lee Na Young cũng giữ sự tinh tế. Cô chọn hạt, cherry, dâu tây và các loại quả mọng khác làm món ăn vặt. Đây đều là nguồn giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong và duy trì làn da sáng mịn.

Tiến sĩ Maria Gomez, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Barcelona, cho rằng: "Sự kết hợp giữa protein chất lượng cao và nguồn vitamin C dồi dào là công thức vàng để hỗ trợ da và vóc dáng. Tuy nhiên, collagen trong thực phẩm không trực tiếp biến thành collagen trong da, mà cung cấp các axit amin giúp cơ thể tự sản xuất collagen, giúp tăng độ đàn hồi, chống lão hóa".

Tập luyện đa dạng

Vận động cũng là chìa khóa giúp Lee Na Young duy trì phong độ trẻ trung. Không bó buộc bản thân vào một môn duy nhất, cô lựa chọn tennis để rèn luyện sức bền, pole dance để tăng sự dẻo dai và sự tự tin, đồng thời kết hợp tập tạ nhằm giữ cơ săn chắc. Cách tập đa dạng này không chỉ giúp cơ thể cân đối mà còn khiến việc vận động trở thành một niềm vui, thay vì gánh nặng. Người hâm mộ từng nhiều lần bắt gặp cô cùng Won Bin chơi tennis, biến hoạt động này thành một phần gắn kết của đời sống vợ chồng.

Chính sự kỷ luật mềm mỏng trong lối sống, sự kiên trì với những thói quen nhỏ như uống đủ nước, ăn uống lành mạnh và vận động đa dạng đã tạo nên một 'Lee Na Young không tuổi' hiện tại. Ảnh: Instagram leenayoungsocute

Lee Na Young sinh năm 1979, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo nhờ gương mặt trong trẻo, thanh thoát. Năm 1998, cô lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình "đẹp lạ" cùng lối diễn tự nhiên. Lee Na Young còn là gương mặt quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc, từng được mệnh danh "Nữ hoàng CF" nhờ hợp đồng quảng cáo dày đặc trong thập niên 2000.

Cô kết hôn với tài tử Won Bin vào tháng 5/2015 trong một lễ cưới ấm cúng tại quê nhà nam diễn viên. Sau đó, cả hai sống kín đáo, tập trung cho gia đình và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Dù ít đóng phim sau khi lập gia đình, Lee Na Young vẫn giữ vị thế đặc biệt trong lòng khán giả nhờ tài năng, nhan sắc không tuổi và phong cách sống kỷ luật, lành mạnh.