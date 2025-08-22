Huấn luyện viên chỉ 4 nhược điểm khi dùng AI giảm cân

Ksor H’Nhi, sinh năm 1994, là huấn luyện viên thể hình tại TP HCM, cho biết thời gian gần đây nhờ sự phát triển của công nghệ mà chủ đề ứng dụng ChatGPT trong việc lên kế hoạch tập luyện trở nên khá phổ biến ở các phòng gym.

"Bản thân tôi cũng đang sử dụng ChatGPT và học cách dùng nó sao cho hiệu quả, như một trợ lý giúp ích mình trong công việc. Tuy nhiên, sau khi xem các kế hoạch AI đưa ra, tôi thấy chúng không thể thay thế một PT có kinh nghiệm thực tế", nữ VĐV từng giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thể hình cho biết.

Huấn luyện viên cá nhân Ksor H’Nhi

Cô nhận thấy AI có thể thu thập kiến thức rất sâu rộng nhưng có những điều sau đây chỉ có huấn luyện viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn mới làm được

1. Kỹ thuật

"AI có thể lên cho bạn hàng loạt bài tập nhưng không thể nhìn bạn tập, không thể biết bạn sai ở đâu để điều chỉnh kỹ thuật, form dáng. Nếu bạn không tập được bài đó thì liệu có bài nào có thể thay thế cho cùng nhóm cơ hay không?", H' Nhi lý giải.

Cô nhấn mạnh rằng kỹ thuật đúng là nền tảng quan trọng để buổi tập hiệu quả cũng như tiến gần đến mục tiêu hơn. Đặc biệt, những người mới tập luyện, chưa có kỹ thuật cơ bản, khi tập theo AI mà không nắm vững bản chất động tác có thể bị chấn thương, ảnh hưởng sức khỏe xương khớp. Ngược lại, khi tập luyện cùng PT chuyên nghiệp, bạn sẽ được đảm bảo về an toàn cũng như hoàn thiện kỹ thuật phù hợp theo từng giai đoạn cá nhân hóa.

2. Cá nhân hóa

Huấn luyện viên 9X cho biết một trong những nhược điểm của AI là không có "mắt thẩm mỹ" để nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu, của cơ thể con người. "Mỗi người một hình dáng cơ thể khác nhau và có sở thích, mục tiêu riêng. Chỉ PT mới có thể 'may đo' kế hoạch phù hợp nhất, giúp bạn có được thân hình cân đối, hài hòa theo tiêu chí của bạn", H'Nhi giải thích.

Cô cũng cho biết giáo án tập luyện "không phải công thức" nên cần được soạn dựa trên đặc điểm cụ thể của mỗi cá nhân: "Cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau mỗi ngày, AI khó mà hiểu để điều chỉnh kế hoạch khoa học theo thời gian thực tế. Còn PT sẽ giúp theo dõi sự thay đổi và linh động bài tập sao cho phù hợp với thể trạng, cơ địa của bạn".

3. Dinh dưỡng

Nữ PT cho biết dinh dưỡng không đơn thuần là đong đếm lượng calo nạp vào. "AI chỉ tính toán cho bạn con số nhưng dinh dưỡng là điều cần thời gian trải nghiệm, học hỏi cảm nhận để rèn thói quen ăn và biết mình cần gì. Mỗi một cơ thể sẽ có độ hấp thụ khác nhau, có người thấy tốt nhưng đổi lại cũng có người thấy tệ, không phù hợp", H'Nhi nói.

Nữ PT cho biết AI có khả năng cung cấp nhiều thông tin cơ bản trong thời gian nhanh chóng song không đủ cá nhân hóa khi sử dụng cho mục đích tập luyện.

4. Động lực

Bà mẹ hai con người Gia Rai nhấn mạnh một trong những ưu điểm của việc tập luyện khi có huấn luyện viên cá nhân là bạn sẽ có động lực, có người thúc đẩy những khi đuối sức hay lười biếng. Đây là điều mà ChatGPT không làm được. "Khi bạn đuối sức, nản lòng AI không thể đẩy bạn qua giới hạn. Tinh thần là chìa khóa của việc rèn luyện, vai trò của một người huấn luyện viên tốt sẽ là ở bên bạn để truyền cảm hứng, tạo động lực, thúc đẩy bạn kiên trì đến cùng đạt mục tiêu bản thân đề ra", H'Nhi phân tích.

Tóm lại, nữ PT không phủ nhận vai trò cung cấp thông tin tập luyện, dinh dưỡng ở mức cơ bản mà AI mang lại, hoàn toàn có thể ứng dụng vào việc tập luyện. Tuy nhiên, việc ứng dụng cần có sự chọn lọc, nhìn nhận đa chiều: "Để có một kế hoạch tập luyện cá nhân hóa và đạt hiệu quả bền vững bạn vẫn nên ưu tiên một người đồng hành có kiến thức kinh nghiệm và khả năng thấu hiểu bạn".