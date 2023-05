“Cậu nhỏ” của nam thanh niên nổi mụn thịt sau cuộc tình một đêm

Ths.BS.Phan Chí Thành- Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bác sĩ vừa tiếp nhận một nam thanh niên 24 tuổi đến khám trong tình trạng vô cùng lo lắng vì "cậu nhỏ" có những dấu hiệu bất thường như ngứa, nổi mụn thịt dạng súp lơ.

Nam thanh niên kể: Dù đã có bạn gái nhưng vẫn quan hệ kiểu "qua đường" với một cô gái và không dùng bao cao su, sau đó cô gái bị đau bụng, đi khám phát hiện bị viêm phụ khoa, mắc sùi mào gà nên đã báo cho nam thanh niên biết. Nhận được tin báo, thanh niên lo lắng mất ăn, mất ngủ và đi khám.

Qua thăm khám, xét nghiệm bác sĩ kết luận, nam thanh niên mắc sùi mào gà.

BS Thành cho biết, sùi mào gà là tên một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây nên với biểu hiện là những nụ sùi nhỏ giống như mào gà, hoa lơ ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, miệng, quanh lỗ hậu môn.

Ở nam giới, sùi mào gà thường mọc ở dương vật, cũng có thể ở bìu hoặc xung quanh hậu môn.

Theo các bác sĩ, tổn thương tổn niệu đạo là 1 trong những tổn thương nặng nhất của sùi mào gà do vị trí khó tiếp cận, tỷ lệ tái phát cao.

Chỉ với nội soi niệu đạo mới có thể kiểm soát hết thương tổn bởi niệu đạo của nam giới rất dài không thể đánh giá hết bằng các phương pháp thông thường. Những phương pháp đốt laser hay sử dụng dao điện thông thường khó có cơ hội tiếp xúc, tiếp cận tổn thương.

Các bác sĩ cho biết thời gian gần đây, bệnh nhân đến bệnh viện do sùi mào gà ngày càng gia tăng, đa phần có nguyên nhân do quan hệ tình dục không an toàn. Trong số hàng trăm bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Nam học- Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày có khoảng 10% là các bệnh lý liên quan đến sùi mào gà ở nhiều vị trí như sinh dục, hậu môn, miệng, hầu họng.

Bệnh nhân bị sùi mào gà ở nhiều vị trí như sinh dục, hậu môn, miệng, hầu họng. Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, thậm chí có thể bị ung thư hậu môn, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư hầu họng. Người bệnh cần chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị sùi mào gà đúng cách, an toàn.

