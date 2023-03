Người mới làm “chuyện ấy” lần đầu tiên cần lưu ý những gì?

Rất nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi, khi mới quan hệ tình dục lần đầu cần lưu ý những gì?.

Về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến, chuyên gia sức khỏe sinh sản cho biết, để chuẩn bị cho quan hệ tình dục lần đầu, các bạn trẻ cần trang bị kiến thức sinh lý, tâm lý, hiểu được những nguy cơ của quan hệ tình dục- bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn. Tỷ lệ trẻ vị thanh niên mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn là khá cao.

(Ảnh minh họa).

Biện pháp bảo vệ tốt nhất là bao cao su nhưng không phải an toàn 100%. Nếu so sánh các biện pháp tránh thai thì tỷ lệ có thai ngoài ý muốn khá cao so với các biện pháp khác.

Với các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao cao su khá hiệu quả để phòng các bệnh do virus, vi khuẩn gây ra, còn với ký sinh trùng thì hiệu quả không cao.

Ngoài ra, thời điểm dùng bao cao su là ngay khi dương vật cương cứng và tháo khi dương vật hết cương. Cách đeo cần lưu ý để tránh không khí lọt vào.

Để chuẩn bị kiến thức có nhiều nguồn khác nhau. Ở Việt Nam, các bạn trẻ thường trang bị kiến thức qua các trang mạng, nhưng chúng ta có nhiều kênh như theo dõi chương trình giáo dục như sức khỏe. Ngoài ra, chúng ta có thể trao đổi thêm với bố mẹ, anh chị em để có thể thêm kiến thức.

Bạn cần hiểu sinh lý của mình và chỉ quan hệ khi được trang bị kiến thức để tránh tai nạn như rách cùng đồ ở bạn nữ, gãy dương vật ở bạn nam... và sử dụng biện pháp an toàn để tránh mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Cũng theo BS Chiến, độ tuổi bắt đầu quan hệ tình dục ngày càng trẻ hóa. Điều nay mang những nguy cơ nhất định, vì lần đầu quan hệ chưa được trang bị kiến thức về quan hệ tình dục an toàn như lây bệnh qua đường tình dục, không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến vô sinh, hiếm muộn hoặc có thể dẫn đến tai nạn - tần suất gặp ở nước ta không cao.

Trong lâm sàng, chúng tôi gặp bạn nữ bị rách cùng đồ do quan hệ tình dục không đúng cách hoặc thô bạo hoặc có trường hợp bị gãy dương vật, dương vật không hết cương cứng phải vào viện cấp cứu để lấy máu tụ ra…

