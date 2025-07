4 triệu chứng kỳ lạ sau quan hệ tình dục và cách xử trí

Dưới đây là bốn vấn đề sức khỏe đáng ngạc nhiên sau khi quan hệ tình dục nhưng khá phổ biến, kèm theo lời khuyên của chuyên gia về cách xử lý.

1. Đau đầu sau quan hệ tình dục

Đau đầu, từ đau do căng thẳng đến đau nửa đầu, có thể xảy ra trong khi quan hệ tình dục hoặc khi đạt cực khoái. Theo Quỹ Đau đầu Quốc gia của Hoa Kỳ, điều này có thể xảy ra theo hai cách: Nếu cơ thể bạn căng thẳng và hưng phấn trong khi quan hệ, bạn có thể bị co thắt cơ ở đầu và cổ, dẫn đến đau đầu dữ dội. Bạn cũng có thể bị đau đầu dữ dội ngay trước khi lên đỉnh, có thể là do huyết áp và nhịp tim tăng nhanh.

Đối với hầu hết mọi người, đau đầu liên quan đến tình dục, theo mô tả của Tổ chức Đau nửa đầu Hoa Kỳ, là một dạng khó chịu tạm thời và có thể không bao giờ tái phát.

Phải làm gì khi bị đau đầu liên quan đến tình dục?

Nếu bạn cảm thấy đau đầu khi quan hệ tình dục, hãy ngừng quan hệ tình dục hoặc chuyển sang vai trò thụ động hơn để giảm bớt mức độ nghiêm trọng hoặc có thể điều trị bằng thuốc giảm đau chống viêm hoặc thuốc điều trị đặc hiệu cho chứng đau nửa đầu nếu bị đau nửa đầu. Nếu những cơn đau đầu này xảy ra thường xuyên, hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra.

Cơn đau nửa đầu có thể xảy ra trong khi quan hệ tình dục hoặc khi đạt cực khoái.

2. Cơn hen suyễn bùng phát

Nếu bạn bị hen suyễn không được kiểm soát tốt, quan hệ tình dục có thể gây ra cơn hen suyễn bùng phát, giống như tập thể dục. Quan hệ tình dục là một hoạt động thể chất có cường độ tương đương với đi bộ nhanh. Trong khi quan hệ, các triệu chứng như tức ngực, khó thở, ho hoặc thở khò khè có thể xuất hiện bất ngờ.

Một nghiên cứu nhỏ được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Hô hấp Mở BMJ cho thấy bệnh hen suyễn nặng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự gần gũi về thể chất và cảm xúc trong các mối quan hệ tình dục. Cảm giác kiệt sức tột độ mà nhiều người mắc bệnh hen suyễn gặp phải, cũng như nỗi lo lắng rằng việc đạt cực khoái có thể gây ra co thắt phế quản nghiêm trọng và lên cơn hen suyễn, đã góp phần gây ra tác động này đối với các mối quan hệ.

Làm thế nào để tránh các cơn hen suyễn liên quan đến tình dục?

Để ngăn ngừa cơn hen suyễn bùng phát trong hoặc sau khi quan hệ tình dục, hãy đảm bảo bệnh hen suyễn của bạn được kiểm soát bằng thuốc phù hợp và thực hiện các biện pháp giảm lo âu thông qua phản hồi sinh học hoặc rèn luyện chánh niệm.

Sử dụng thuốc hít giãn phế quản trước khi quan hệ tình dục có thể hữu ích, việc thay đổi tư thế quan hệ cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Nằm ở dưới có thể gây khó khăn vì bạn sẽ bị áp lực lên ngực; hãy thử nằm ở trên hoặc nằm nghiêng. Tuy nhiên, nếu tư thế nằm trên có vẻ đòi hỏi nhiều sức lực hơn, có khả năng gây co thắt phế quản, thì đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Hãy dành thời gian để xem tư thế nào thoải mái nhất. Trường hợp chưa được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn nhưng khó thở sau khi đạt cực khoái hoặc trong khi quan hệ tình dục, hãy đến phòng cấp cứu.

3. Buồn bã, đau khổ hoặc thay đổi tâm trạng

Nếu bạn từng cảm thấy buồn bã hoặc lo lắng sau khi quan hệ tình dục, bạn có thể đang trải qua tình trạng được gọi là chứng rối loạn cảm xúc sau giao hợp, hay còn gọi là chứng trầm cảm sau giao hợp, theo Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế. Đây là một hiện tượng phổ biến đến ngạc nhiên: Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Tình dục, các nhà nghiên cứu đã xem xét 230 phụ nữ và phát hiện ra rằng 46% đã từng trải qua chứng rối loạn cảm xúc sau giao hợp vào một thời điểm nào đó và 5% bị thường xuyên.

Cách xử lý những thay đổi tâm trạng liên quan đến tình dục

Trạng thái này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Bạn có thể thực hiện các bước để xoa dịu cảm xúc khó chịu bằng cách thực hiện các kỹ thuật hít thở sâu, nghe nhạc hoặc tâm sự với bạn đời về cảm xúc của mình - miễn là bạn có thể giao tiếp tốt với bạn tình.

Nếu cảm giác khó chịu sau quan hệ tình dục kéo dài hoặc tái phát thường xuyên, bạn nên nói chuyện với chuyên gia tư vấn hoặc nhà trị liệu về nguyên nhân gây ra tình trạng này và những gì bạn có thể làm để kiểm soát tâm trạng thất thường sau quan hệ.

4. Viêm bàng quang tuần trăng mật (nhiễm trùng đường tiết niệu)

Nếu bạn đã quan hệ tình dục nhiều lần trong một đêm và sau đó cảm thấy nóng rát hoặc đau khi đi tiểu, buồn tiểu gấp hoặc thấy nước tiểu có màu hồng thì có thể bạn đã bị viêm bàng quang trong tuần trăng mật.

Loại nhiễm trùng đường tiết niệu này bắt nguồn từ những lần quan hệ tình dục lặp đi lặp lại, có thể gây kích ứng âm đạo, bao gồm cả những vết rách nhỏ trên da xung quanh âm đạo và niệu đạo, hoặc viêm niêm mạc bàng quang.

Những vết rách nhỏ li ti trên da này cho phép vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang, đặc biệt nếu bạn không đi tiểu ngay sau khi quan hệ. Tương tự như vậy - mặc dù điều này nên tránh vì nó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng - nếu bạn quan hệ tình dục qua đường hậu môn rồi chuyển sang quan hệ tình dục qua đường âm đạo mà không thay bao cao su hoặc vệ sinh dương vật, vi khuẩn cũng có thể xâm nhập vào bàng quang.

Cách xử lý viêm bàng quang tuần trăng mật

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Nội khoa Tổng quát cho thấy quan hệ tình dục cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ sau mãn kinh.

Nếu bị sốt, đau nhức cơ thể và ớn lạnh kèm theo khó chịu ở âm đạo, nên đến gặp bác sĩ ngay để loại trừ nhiễm trùng. Uống đủ nước cũng có thể giúp loại bỏ vi khuẩn, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhanh hơn, nên tránh quan hệ tình dục cho đến khi các triệu chứng biến mất.