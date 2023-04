Nam thanh niên ở Hà Nội bị sùi mào gà vì sai lầm khi làm “chuyện ấy”

TS.BS.Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học Bệnh viện E cho biết, đang điều trị một nam thanh niên bị sùi mào gà ở vị trí khá đặc biệt.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, trước khi xảy ra triệu chứng bất thường, anh đã quan hệ tình dục bằng đường miệng, không áp dụng biện pháp bảo vệ nào với bạn tình.

“Tôi cứ nghĩ dùng miệng sẽ không lây bệnh tình dục, vì thế không dùng bao cao su. Sau đó khi quan hệ trực tiếp tôi mới dùng, không ngờ vẫn mắc sùi mào gà”, nam thanh niên chia sẻ.

(Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ, nam thanh niên này sau khi xuất hiện triệu chứng ngứa dữ dội dương vật. Bệnh nhân đã tự kiểm tra mà không thấy bất thường nhưng vẫn cảm thấy rất ngứa nên mới tới viện kiểm tra.

Tại BV, bác sĩ trực tiếp khám vùng sinh dục phía ngoài nhưng không phát hiện tổn thương bất thường. Sau khi nội soi niệu đạo thì bất ngờ phát hiện nhiều u sùi kích thước khác nhau đã ăn sâu vào phía trong.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định, nguy cơ bệnh nhân bị hẹp niệu đạo là hoàn toàn có thể xảy ra.

BS Liên cho biết, tổn thương niệu đạo là một trong những tổn thương nặng nhất của sùi mào gà do vị trí khó tiếp cận, tỷ lệ tái phát cao.

Với bệnh nhân này, từ nội soi niệu đạo mới có thể phát hiện xử lý hết tổn thương. Về phương pháp điều trị, nam thanh niên đã được nội soi cắt đốt khối u sùi bằng laser, dùng thuốc chống virus. Hiện sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, tổn thương tổn niệu đạo là 1 trong những tổn thương nặng nhất của sùi mào gà do vị trí khó tiếp cận, tỷ lệ tái phát cao.

Chỉ với nội soi niệu đạo mới có thể kiểm soát hết thương tổn bởi niệu đạo của nam giới rất dài không thể đánh giá hết bằng các phương pháp thông thường. Những phương pháp đốt laser hay sử dụng dao điện thông thường khó có cơ hội tiếp xúc, tiếp cận tổn thương.

Các bác sĩ cho biết thời gian gần đây, bệnh nhân đến bệnh viện do sùi mào gà ngày càng gia tăng, đa phần có nguyên nhân do quan hệ tình dục không an toàn.

Bệnh nhân bị sùi mào gà ở nhiều vị trí như sinh dục, hậu môn, miệng, hầu họng. Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường, thậm chí có thể bị ung thư hậu môn, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư hầu họng. Người bệnh cần chủ động đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị sùi mào gà đúng cách, an toàn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nam-thanh-nien-o-ha-noi-bi-sui-mao-ga-vi-sa...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nam-thanh-nien-o-ha-noi-bi-sui-mao-ga-vi-sai-lam-khi-lam-chuyen-ay-169311.html