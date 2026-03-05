Căn bệnh nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ mắc nguy hiểm ra sao?

Sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều khán giả bàng hoàng, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ nguy hiểm của căn bệnh mà anh từng mắc.

Theo chia sẻ trước đó, nam ca sĩ phát hiện mắc viêm khớp xương hàm từ năm 2023. Trong quá trình điều trị, anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên quan đến nang xương hàm và vùng cổ. Những can thiệp này khiến gương mặt anh thay đổi rõ rệt, xuất hiện tình trạng lệch mặt, teo cơ, sụt cân nghiêm trọng và gặp khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt.

Viêm khớp xương hàm là tình trạng rối loạn khớp thái dương - hàm cùng các cơ mặt xung quanh. Bệnh thường gây đau theo chu kỳ, co thắt cơ, mất cân bằng tại khớp nối giữa xương hàm và xương sọ. Khi khớp hoạt động kém, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong nhai, nói, há miệng và sinh hoạt hằng ngày.

Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: VNN

Tuy nhiên, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhận định, thuật ngữ “viêm khớp xương hàm” có thể chưa phản ánh đầy đủ mức độ nặng của căn bệnh.

Theo chuyên gia, những biểu hiện như biến dạng mặt rõ rệt, nhiều lần phẫu thuật nang xương và sụt cân nặng nề có thể gợi ý đến nhóm bệnh lý phức tạp hơn như nhiễm trùng xương hàm, hoại tử xương hoặc khối u vùng hàm mặt, thay vì chỉ là rối loạn khớp thái dương, hàm đơn thuần.

Viêm khớp xương hàm có nguy hiểm?

Theo các bác sĩ, nếu chỉ đơn thuần là viêm khớp xương hàm thì đây không phải bệnh lý quá nguy hiểm. Điều quan trọng là người bệnh cần được thăm khám đúng chuyên khoa để xác định nguyên nhân. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Về điều trị nội khoa, bệnh nhân có thể được sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ. Các phương pháp vật lý trị liệu như chiếu tia hồng ngoại, xoa bóp, massage cơ, chườm ấm cũng có tác dụng hỗ trợ. Một số trường hợp có thể được chọc rửa khớp để giảm viêm.

Trong trường hợp điều trị bảo tồn không hiệu quả, bệnh nhân có thể được chỉ định can thiệp ngoại khoa như chỉnh hình khớp cắn, phục hồi răng, phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở khớp, thậm chí thay khớp nếu tổn thương nặng.

Tuy nhiên, phẫu thuật vùng hàm mặt tiềm ẩn nguy cơ biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương tuyến nước bọt mang tai hoặc dây thần kinh số 7. Tổn thương dây thần kinh này có thể gây liệt nửa mặt, khó ăn uống, nói chuyện và ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ.

Đừng bỏ qua nếu đau dữ dội kéo dài

PGS Đào cho biết đau vùng hàm mặt là triệu chứng khá phổ biến. Phần lớn trường hợp liên quan đến các vấn đề lành tính như viêm khớp thái dương - hàm, rối loạn khớp cắn, viêm xoang hoặc căng cơ vùng mặt.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, đau hàm dữ dội kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng xương, hoại tử xương hoặc khối u vùng hàm mặt. Người bệnh cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các biểu hiện như đau tăng dần qua nhiều ngày, sưng vùng hàm, há miệng khó, tê bì môi, cằm, sốt, chảy dịch hoặc mủ trong miệng, răng lung lay bất thường hay biến dạng khuôn mặt.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị. Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài mà cần đến cơ sở y tế để được khám chuyên khoa, chụp X-quang, CT hoặc MRI khi cần nhằm xác định nguyên nhân chính xác.

Để phòng ngừa bệnh lý vùng hàm mặt, các bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh răng miệng tốt, khám răng định kỳ, điều trị triệt để các ổ nhiễm trùng răng, lợi, tránh chấn thương vùng hàm và đi khám sớm khi có triệu chứng đau bất thường. Đau hàm không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng nếu kéo dài, dữ dội hoặc kèm theo dấu hiệu bất thường, việc thăm khám kịp thời sẽ giúp tránh bỏ sót những bệnh lý nghiêm trọng.