Mẹ đảm Hà Nội biến bánh trôi thành 'tác phẩm nghệ thuật' đẹp không nỡ ăn

Tết Hàn thực (3/3 Âm lịch) trong ký ức của nhiều người là mùi bột nếp thơm nồng, là những đĩa bánh trôi trắng ngần điểm xuyết chút vừng rang. Thế nhưng, dưới bàn tay khéo léo của chị Hương, những viên bánh bình dị ấy đã "thay áo mới" đầy ngoạn mục.

Ở mâm lễ này, Thu Hương không chỉ sử dụng bánh trôi truyền thống mà còn kết hợp thêm các loại thạch rau câu tạo hình. Đây là cách làm đang trở thành xu hướng trong các cộng đồng yêu bếp năm 2026 nhằm đa dạng hóa thực đơn cúng lễ.

Toàn bộ các món ăn được đặt trên khay lót vải linen tông hồng nhạt, bao quanh bởi hoa hồng và hoa ly tươi cùng màu. Cách sắp xếp này tạo thành một khối thống nhất về màu sắc, giúp mâm lễ trông đầy đặn và có chiều sâu hơn so với cách bày đĩa rời thông thường.

Ở mâm thứ hai, chị Hương lựa chọn tông màu xanh cốm và trắng làm chủ đạo, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp thanh tao.

Ở mâm ngũ sắc, chị không sử dụng đĩa hay mẹt lớn thông thường mà lựa chọn một chiếc giỏ tre đan màu xanh cốm, có thiết kế nắp vòm mở ngược, tạo nên một tổng thể nhỏ gọn và trang trọng.

Chị cho biết ưu tiên sử dụng màu chiết xuất hoàn toàn từ thực vật như lá dứa, hạt dành dành và quả xương rồng. Thay vì pha màu rực rỡ, chị chọn tông pastel nhẹ nhàng để mâm cỗ trông mát mắt.

Chị Hương nói rằng dù trình bày theo phong cách nào, kỹ thuật xử lý bột vẫn là quan trọng nhất. Để bánh không bị nát hay dính, chị em nên luộc bánh trong nước sôi vừa phải, khi bánh nổi lên khoảng 30 giây thì vớt ra ngay và thả vào bát nước đá lạnh để định hình.

Việc sử dụng bột quả xương rồng để tạo màu hồng đang là xu hướng vì độ bền màu cao sau khi luộc, giúp mâm lễ giữ được vẻ tươi tắn trong suốt thời gian cúng kính.

"Thực ra không nhất thiết phải làm quá cầu kỳ, quan trọng là gia đình có dịp cùng nhau vào bếp nặn bánh, chăm chút mâm lễ để tạo nên những kỷ niệm đẹp và gắn kết hơn trong ngày lễ truyền thống", chị nói.