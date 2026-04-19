Vì sao Tết Hàn thực 3/3 Âm lịch nhất thiết phải có bánh trôi, bánh chay?

Tết Hàn thực là một ngày lễ quen thuộc ở Việt Nam, lễ này được tổ chức vào ngày 3/3 âm lịch hằng năm và người ta sẽ nấu bánh trôi, bánh chay để cúng ông bà tổ tiên vào ngày này.

Tết Hàn thực mang ý nghĩa giúp con người nhớ về cội nguồn, tổ tiên và biết ơn những công ơn của những người đã khuất.

Bánh trôi và bánh chay mang ý nghĩa sâu sắc về sự tròn đầy và viên mãn trong cuộc sống. (ảnh minh hoạ: AI)

Bánh trôi, bánh chay là 2 món ăn được xem là quan trọng nhất và không thể thiếu trong ngày lễ Tết Hàn thực. Bánh trôi, bánh chay đại diện cho thực phẩm nguội, là sản phẩm từ mùa lúa bội thu tượng trưng cho lòng biết ơn và hy vọng được mưa thuận gió hòa dâng lên ông bà tổ tiên.

Bánh trôi và bánh chay còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tròn đầy và viên mãn trong cuộc sống. Theo dân gian lưu truyền, trong mâm cúng số lượng bánh trôi và bánh chay nên là 5 hoặc 3 bát.

Theo truyền thống, trong lễ cúng, dù lớn hay nhỏ, người Việt không thể thiếu nén hương, hoa tươi và trầu cau trên ban thờ. Vì vậy, vào dịp tết Hàn thực, mâm cúng cũng cần được chuẩn bị đầy đủ những lễ vật này.

Mâm ngũ quả cũng được nhiều gia chủ chuẩn bị trong ngày này. Tùy theo mùa, gia chủ chọn 5 loại quả có màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, vàng,… tượng trưng cho ngũ hành, dâng cúng tổ tiên để thể hiện lòng hiếu thảo và cầu mong những điều tốt lành.

Khi thắp hương, gia chủ nên đọc văn khấn tết Hàn thực, gửi gắm ước nguyện về bình an, may mắn trong cuộc sống.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các khung giờ đẹp để cúng tết Hàn thực năm 2026 vào ngày 3/3 âm lịch, gồm: giờ Ất Mão (5h-7h); giờ Bính Thìn (7h-9h); giờ Kỷ Mùi (13h-15h); giờ Tân Dậu (17h-19h).