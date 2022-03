Cách sử dụng mật ong để giảm ho hiệu quả cho người sau mắc COVID-19

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Với những bệnh nhân COVID-19, một vấn đề khá thường gặp là những cơn ho như cháy cổ. Đơn giản chỉ cần một thìa mật ong có thể giúp làm dịu cơn ho hiệu quả. Thêm vào đó, bạn sẽ không gặp phải bất cứ tác dụng phụ nào như với một số loại thuốc chống ho theo toa hoặc không kê đơn.

1. Mật ong có thể ngăn chặn cơn ho không?

E. Neil Shachter - Giám đốc y tế của Khoa Chăm sóc Hô hấp, Bệnh viện Mount Sinai, New York, và Maurice Hexter, Giáo sư về phổi tại Trường Y Mount Sinai, New York cho biết: "Từ thời cổ đại, mật ong đã được sử dụng để chữa lành vết thương và các triệu chứng đường hô hấp trên, chủ yếu là ho". Mật ong có đặc tính chống viêm cũng như chống vi khuẩn, có thể làm dịu cơn ho. Nó cũng an toàn và tương đối rẻ so với những đơn thuốc trị ho khác.

Tiến sĩ Schachter nói: "Mật ong cũng có thể bao phủ cổ họng bị viêm, bị kích thích, làm giảm phản xạ ho và ngăn không cho các chất kích thích hít vào làm kích thích thêm đường hô hấp trên".

Mật ong giúp chống viêm, giảm ho hiệu quả.

Trong một đánh giá công bố tháng 8/2020 trên Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ đã xem xét 14 nghiên cứu về việc sử dụng mật ong để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên ở người lớn và trẻ em, những người được cho uống mật ong ít bị ho hơn và giảm thiểu các cơn hơn so với những người được chăm sóc thông thường như siro ho không kê đơn, thuốc cảm lạnh và dị ứng và thuốc giảm đau.

Tiến sĩ Schachter Không giống như các phương thuốc chữa bệnh khác, sử dụng mật ong chữa ho gần như không có tác dụng phụ nào đối với cơ thể.

Ông nói, lạm dụng kháng sinh đã dẫn đến sự phát triển của kháng kháng sinh và siêu vi khuẩn. Hầu hết các trường hợp ho là do nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus gây ra, không phải do vi khuẩn, vì vậy thuốc kháng sinh sẽ không giúp ích gì, mặc dù nhiều người yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh cho họ.

2. Cách sử dụng mật ong giúp ức chế cơn ho

Tiến sĩ Schachter khuyên bạn nên dùng mật ong theo liều lượng sau đây 2 lần một ngày:

Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi: 1/2 thìa cà phêTrẻ em từ 6 đến 11 tuổi: 1 thìa cà phêTrẻ em từ 12 đến 18 tuổi: 2 thìa cà phêNgười lớn: 2 thìa cà phê

Tiến sĩ Schachter nói: "Không nên cho trẻ dưới 12 tháng tuổi uống mật ong vì có thể gây ngộ độc ngộ độc. Nhưng đối với những trẻ trên 1 tuổi, mật ong là một lựa chọn khả thi, đặc biệt là vì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) không khuyến nghị các loại thuốc mua tự do cho các triệu chứng ho và cảm lạnh ở trẻ em dưới 4 tuổi do nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng".

Tiến sĩ Schachter cho biết: Thêm 1 thìa mật ong vào cốc nước ấm với chanh và gừng trước khi đi ngủ có lợi hơn so với thuốc giảm ho chứa dextromethorphan ở trẻ em.

Có rất nhiều loại mật ong khác nhau và nhiều loại thuốc giảm ho tự nhiên hoặc không kê đơn thực sự có chứa mật ong, nhưng loại mật ong chế biến truyền thống giúp trị ho hiệu quả.

Mặc dù mật ong tốt và khá lành tính nhưng không nên dùng cho trẻ em dưới 2 tháng tuổi.

Mật ong thậm chí có thể giúp trẻ em bị ho có một giấc ngủ ngon hơn, theo một nghiên cứu trên tạp chí Nhi khoa Hoa Kỳ. Những đứa trẻ được uống mật ong ít bị ho hơn, ít trầm trọng hơn và ngủ ngon hơn những đứa trẻ không được uống mật ong. Cha mẹ của những đứa trẻ được cho uống mật ong cũng ngủ ngon hơn.

3. Lợi ích của nước chanh mật ong

Chanh rất giàu vitamin C và do đó có thể tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sản xuất các tế bào bạch cầu để chống lại nhiễm trùng và có thể làm giảm thời gian ho của bạn.

Mật ong làm dịu cổ họng, chanh tăng cường miễn dịch và nước giữ cho chúng ta ngậm nước và giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, giữ cho cơ thể mát mẻ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Mật ong có thể giúp làm dịu cổ họng của bạn khi nó bị kích thích do ho. Khả năng bao phủ cổ họng của mật ong có thể làm giảm tiết chất nhầy và giảm cảm giác ho. Tuy nhiên, mật ong là một nguồn đường tự nhiên, vì vậy mặc dù một thìa mật ong có thể giúp giảm ho hiệu quả, nhưng tốt nhất bạn không nên lạm dụng nó. Hãy sử dụng với liều lượng đã được khuyến cáo để hạn chế nạp quá nhiều đường vào cơ thể.

Kết hợp chanh mật ong làm tăng hiệu quả trị ho.

4. Cách pha nước chanh mật ong trị ho

F0 uống mật ong được không? Hãy pha một cốc nước chanh mật ong để làm dịu cổ họng và làm dịu các triệu chứng ho do COVID-19.

Thành phần:

- Nước ép từ 1/2 quả chanh tươi.

- 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất.

- Khoảng 150ml nước ấm.

Hướng dẫn cụ thể:

Đun nóng nước ấm trong ấm đun nước hoặc lò vi sóng đến nhiệt độ ấm nhưng không đủ độ sôi vì mật ong sẽ bị biến chất khi kết hợp với nước sôi.Vắt nước cốt chanh, sau đó trộn với mật ong cho đến khi hỗn hợp hòa tan hoàn toàn.Để có kết quả tốt nhất, hãy uống hỗn hợp này khi còn ấm. 5. Khi nào cần tới bác sĩ khám về cơn ho?

Lưu ý một số cơn ho có thể là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hơn như viêm phổi, Tiến sĩ Schachter nói:"Điều quan trọng là phải xác định sớm những điều này để bắt đầu điều trị thích hợp, ngoài việc giúp giảm triệu chứng".

Đến gặp bác sĩ nếu cơn ho của bạn kéo dài trên 3 tuần hoặc kèm theo sốt và / hoặc khó thở. Đặc biệt nếu cơn ho của bạn kèm theo chất nhầy đổi màu hoặc có máu, nên tới gặp bác sĩ ngay.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/cach-su-dung-mat-ong-de-giam-ho-hieu-qua-cho-nguoi-sau-mac-covid-19-16...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/cach-su-dung-mat-ong-de-giam-ho-hieu-qua-cho-nguoi-sau-mac-covid-19-169220304205113966.htm