Cách nào giảm nồng độ cồn sau uống rượu bia?

Trả lời:

Cách khoa học nhất để giảm nồng độ cồn là bổ sung nhiều nước sau khi uống rượu bia. Theo nguyên lý, nồng độ cồn trong máu sẽ được đào thải qua hai đường là qua hơi thở và bài tiết qua nước tiểu, một phần qua phân, song việc đào thải chính vẫn là qua nước tiểu. Bởi vậy, khi cơ thể bổ sung nhiều nước, đi tiểu nhiều thì nồng độ cồn sẽ giảm nhanh hơn.

Việc uống nước cần đúng cách, bổ sung từ từ, lắng nghe cơ thể. Sau khi uống rượu bia, nhiều người trong tình trạng say xỉn, nôn mửa, cơ thể cực kỳ mệt mỏi. Nếu bổ sung quá nhiều nước ngay lập tức sẽ có nguy cơ rối loạn điện giải nặng hơn, cơ thể mệt mỏi hơn.

Bạn có thể bù điện giải bằng oresol pha theo chỉ dẫn. Đây là dung dịch cân bằng điện giải, rất rẻ tiền, dễ sử dụng, an toàn, giúp bổ sung điện giải và bù nước rất tốt. Lưu ý, chỉ nên dùng đường uống, không nên truyền, bởi khi bạn uống vào đủ, cơ thể sẽ không hấp thu được nữa, nhưng khi truyền, tức bổ sung từ ngoài vào sẽ gây gánh nặng cho tim, nguy cơ gây vỡ mạch máu nhỏ trong đó có mạch máu mắt, não, nguy hiểm tính mạng.

Một cách khác là bổ sung bằng thực phẩm tự nhiên, như ăn trực tiếp trái cây họ cam, quýt hoặc ép lấy nước uống sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc. Có thể dùng một quả chanh tươi, vắt lấy nước cho uống hoặc thái mỏng cho ăn luôn cả quả.

Khi uống rượu, bạn nên ăn đầy đủ, không để bụng rỗng, uống từ từ giảm kích ứng niêm mạc miệng và dạ dày, gan kịp oxy hóa, ăn nhiều rau xanh.

Một số loại thuốc tráng dạ dày (không phải thuốc giải rượu) có thể giúp hạn chế việc say xỉn. Cơ chế của những loại thuốc này giống như một lớp màng bảo vệ dạ dày, ngăn chặn sự tấn công trực tiếp của acid và thành dạ dày và làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào trong máu. Lưu ý một số cách giải rượu làm hại cơ thể như dùng thuốc giải rượu, móc họng sau khi uống hay tắm, xông hơi...