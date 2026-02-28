5 loại nước là “vua hại thận”, nhiều người uống mỗi ngày mà không biết

Nước ngọt có ga và đồ uống nhiều đường

Nước ngọt có ga, đặc biệt là các loại chứa axit phosphoric, là "kẻ thù số 1" của thận. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ từ 2 lon nước ngọt mỗi ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Lượng đường fructose cao không chỉ gây béo phì, tiểu đường mà còn làm tăng mức axit uric, dẫn đến hình thành sỏi thận và gây viêm nhiễm các cầu thận.

Trà sữa và nước giải khát công nghiệp

Trà sữa là thức uống "gây nghiện" nhưng lại chứa lượng đường, hương liệu và chất bảo quản khổng lồ. Việc nạp quá nhiều đường và các phụ gia thực phẩm buộc thận phải làm việc liên tục để lọc thải. Ngoài ra, hàm lượng photpho cao trong một số loại nước giải khát đóng chai nếu tích tụ lâu ngày sẽ làm mất cân bằng canxi, gây vôi hóa mạch máu và suy giảm chức năng thận trầm trọng.

Nhiều đồ uống dễ gây hại cho thận nhiều người vẫn dùng mỗi ngày. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Nước tăng lực

Nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine và taurine rất cao để giúp cơ thể tỉnh táo tức thì. Tuy nhiên, tiêu thụ quá mức loại nước này sẽ làm tăng huyết áp và tạo áp lực lớn lên hệ thống lọc của thận. Việc thận phải xử lý các chất kích thích nồng độ cao trong thời gian ngắn có thể dẫn đến tình trạng suy thận cấp, đặc biệt là khi cơ thể đang trong trạng thái mất nước.

Các loại nước uống quá mặn

Nhiều người có thói quen húp hết nước canh trong các món bún, phở hoặc dùng nước khoáng có hàm lượng natri quá cao. Chế độ ăn nhiều muối (natri) khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và trực tiếp gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Khi nồng độ natri trong máu quá cao, thận không thể đào thải hết, dẫn đến tình trạng protein xuất hiện trong nước tiểu – một dấu hiệu sớm của suy thận.

Rượu, bia và đồ uống có cồn

Rượu bia không chỉ tàn phá gan mà còn là tác nhân gây hại thận âm thầm. Đồ uống có cồn gây mất nước nghiêm trọng, làm rối loạn khả năng điều chỉnh lượng nước và điện giải của thận. Ngoài ra, cồn làm tăng nồng độ axit uric trong máu, là nguyên nhân trực tiếp gây ra sỏi thận và bệnh Gout. Sử dụng rượu bia thường xuyên khiến thận mất dần khả năng lọc máu, dẫn đến suy thận không thể phục hồi.

Làm thế nào để bảo vệ thận mỗi ngày?

Ưu tiên nước lọc: Hãy uống đủ 1.5 - 2 lít nước lọc mỗi ngày để hỗ trợ thận thải độc.

Đọc kỹ nhãn thành phần: Hạn chế các loại nước có chứa axit phosphoric và hàm lượng natri cao.

Bổ sung nước ép tự nhiên: Sử dụng nước ép từ rau củ tươi (không thêm đường) như dưa chuột, cần tây để thanh lọc thận.

Lời khuyên từ chuyên gia: Nếu bạn thấy các dấu hiệu như phù nề chân tay, nước tiểu có bọt hoặc thay đổi màu sắc, hãy đi kiểm tra chức năng thận ngay lập tức.