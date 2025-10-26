Buổi trưa uống rượu thì bao lâu mới hết nồng độ cồn trong máu?

Theo trang thông tin y tế Healthline, thời gian nồng độ cồn duy trì trong cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm cá nhân, lượng rượu uống vào và tốc độ uống.

Thời gian phát hiện nồng độ cồn trong cơ thể cũng phụ thuộc vào phương pháp xét nghiệm được sử dụng. Một số xét nghiệm thông qua việc kiểm tra nước tiểu chỉ ra, nồng độ cồn có thể tồn tại trong cơ thể con người đến 24 giờ sau khi sử dụng và từ 12 - 24 giờ đối với phương pháp xét nghiệm qua hơi thở. Tương tự, xét nghiệm máu thì phát hiện cồn trong máu tối đa 12 giờ.

Tờ Healthline cho biết, cơ thể con người chuyển hóa cồn với tốc độ tương đối ổn định, trung bình một ly tiêu chuẩn mỗi giờ. Tuy nhiên, tốc độ này có thể thay đổi tùy theo loại rượu, tình trạng sức khỏe, giới tính, tuổi tác, lượng thức ăn tiêu thụ hoặc yếu tố di truyền.

Thông thường tốc độ đào thải nồng độ cồn trong máu ở phụ nữ sẽ nhanh hơn nam giới. Nếu xét về tuổi tác thì người trẻ sẽ chuyển hóa rượu nhanh hơn người cao tuổi. Cạnh đó, nồng độ cồn trong máu còn bị phụ thuộc bởi nhiều yếu tố khách quan như tình trạng ăn uống, hoặc thức uống có cồn bạn đang sử dụng.

Thời gian phát hiện nồng độ cồn trong cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, sức khỏe... Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Đơn cử nếu trong quá trình uống rượu/bia, một người ăn nhiều carbohydrate (hay còn gọi là tinh bột) sẽ đào thải cồn trong máu ra khỏi cơ thể nhanh hơn là người chỉ uống rượu từ đầu tới cuối. Tương tự, sau khi sử dụng thức uống có cồn nếu một người siêng vận động cũng giúp loại bỏ nồng độ cồn nhanh hơn khi không vận động. Ngoài ra, các loại rượu khác nhau có tốc độ hấp thụ vào cơ thể khác nhau.

Nhiều người tin rằng, việc uống nước có thể làm loãng nồng độ cồn trong cơ thể, song thực tế việc này không thúc đẩy cơ thể chuyển hóa rượu nhanh hơn. Nước chỉ hỗ trợ gan, thận hoạt động như bình thường để loại bỏ ethanol đã được phân hủy trong cơ thể.

Vì thế, theo tờ Healthline, nếu muốn làm giảm tác động của rượu đối với cơ thể, người tiêu dùng có thể thử các cách như ăn uống thực phẩm có chứa tinh bột để giúp cơ thể hấp thu cồn.

Khi uống rượu, bia nên tránh dùng các thức uống có chứa caffeine như cà phê, nước tăng lực vì chúng không giúp bạn tỉnh rượu nhanh hơn mà còn nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là dùng chung, pha chung với đồ uống có cồn.