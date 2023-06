Bữa tối quyết định cân nặng và tuổi thọ? 2 cách ăn hại nhất nhưng nhiều vẫn người thích

Nhiều người lựa chọn bỏ bữa tối vì họ tin rằng quyết định đó giúp mình giảm được cân nặng, ngăn ngừa mỡ máu và một số bệnh tật. Trong khi đó, có nhiều người lại ăn uống thoả thích, vô tội vạ vào bữa tối.

Tuy nhiên, việc bỏ bữa tối hoặc ăn tối không đúng cách đều để lại nhiều hệ luỵ nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Nếu thường xuyên bỏ bữa tối, hệ tiêu hóa bắt đầu biến đổi, phát sinh nhiều vấn đề khi không có năng lượng cung cấp để vận động. Bạn dễ bị loét dạ dày, viêm dạ dày ruột và các bệnh khác, đồng thời tăng nguy cơ tổn thương hệ tiêu hóa.

Một số cách ăn bữa tối sai lầm, hại sức khoẻ nhưng vẫn được nhiều người thích.

Ăn quá nhiều vào bữa tối

Nếu ăn bữa tối quá no, chất đạm trong thức ăn không được tiêu hóa hết nên cặn bã trong ruột sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành chất độc hại, lâu ngày dễ dẫn đến ung thư đại trực tràng.

Hơn nữa, ăn tối quá no dễ gây viêm tụy cấp, đặc biệt là những người ăn quá nhiều, thậm chí có thể gây sốc, đột tử ở những trường hợp nặng.

Ngoài ra, ăn bữa tối quá no dễ dẫn đến mất ngủ, mơ màng, lâu ngày dễ dẫn đến suy nhược thần kinh đồng thời cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer khi về già.

Ăn quá nhiều thịt vào bữa tối

Ăn quá nhiều vào ban đêm sẽ kích thích gan sản xuất quá nhiều lipoprotein tỷ trọng thấp, hình thành chứng tăng lipid máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn thịt vào bữa tối có lượng lipid trong máu cao gấp 3 đến 4 lần so với những người thường xuyên ăn chay. Rối loạn lipid máu là nguyên nhân gây ra các bệnh như tăng huyết áp, bệnh mạch vành và xơ vữa động mạch.

Bữa tối không nên ăn quá nhiều thịt. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, nếu bữa tối ăn quá nhiều thịt, quá nhiều đạm, cơ thể con người không hấp thụ được. Thức ăn tồn đọng trong ruột, sau khi bị vi khuẩn phân hủy thành chất độc hại, rất dễ gây ung thư.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến tác hại của những cách ăn sai như ăn quá khuya, bỏ bữa tối hay bỏ qua các thực phẩm thiết yếu.

Bữa tối có thực sự quyết định cân nặng và tuổi thọ?

Ăn quá no, ăn quá nhiều thịt, thức khuya, bỏ bữa hay bỏ bữa chính đều sẽ gây hại cho sức khỏe, vì vậy, ở một chừng mực nào đó, không ngoa khi nói rằng "bữa tối quyết định cân nặng và tuổi thọ của bạn".

Một bữa tối không lành mạnh có thể dẫn đến béo phì, ảnh hưởng đến vóc dáng của bạn. Đồng thời có thể kéo theo hàng loạt bệnh tật và ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người.

"Không ăn tối, đói chữa bách bệnh"?

Trên thực tế, thói quen ăn uống "không ăn sau buổi trưa" có thể không làm giảm chất béo mà là sức khỏe của bạn.

Chỉ cần bỏ bữa tối thôi là sức đề kháng của con người đã giảm sút, huống chi là chữa được bách bệnh.

Bỏ bữa tối dẫn đến nhiều hệ luỵ cho sức khoẻ. Ảnh minh hoạ

Khi con người đói, các tế bào ở trạng thái "co lại", đồng thời sức đề kháng của các cơ quan bị suy giảm do không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, việc chỉ ăn một số loại trái cây mà không ăn các loại lương thực chính là hoàn toàn không nên.

Lương thực chủ yếu là nguồn cung cấp đường, một trong ba loại dưỡng chất chính. Nếu chỉ ăn hoa quả mà không ăn lương thực chủ yếu thì không những không cung cấp đủ năng lượng mà còn thiếu hụt trầm trọng các chất dinh dưỡng khác, dẫn đến suy dinh dưỡng.

Đói có hại hơn ăn tối không?

Ăn tối quá muộn cũng giống như bỏ bữa tối, dễ dẫn đến hạ đường huyết, viêm loét dạ dày, viêm dạ dày…

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa thời gian ngủ và ăn tối ngắn hơn làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Ăn tối quá muộn cũng giống như bỏ bữa tối, dễ dẫn đến hạ đường huyết, viêm loét dạ dày, viêm dạ dày.

Nếu ăn tối quá muộn, mật sẽ tích tụ trong túi mật và dễ hình thành sỏi mật. Ngoài ra dễ gây sỏi đường tiết niệu và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nếu thực sự đói, bạn có thể ăn vặt, trái cây, bột yến mạch,… để thỏa mãn cơn đói.

Ngoài ra, thức khuya bản thân nó cũng có hại cho sức khỏe, nếu bạn thường xuyên ăn những xiên lẩu béo ngậy và những món ăn khác vào bữa tối, về lâu dài hãy đề phòng bệnh huyết áp cao và bệnh tim mạch vành.

Do đó, không nên ăn khi đói và ăn khuya sẽ gây hại cho sức khỏe. Cách tốt nhất là bạn nên có một bữa tối lành mạnh, hãy cùng tham khảo cách ăn như thế nào?

Chúng ta nên ăn gì cho bữa tối?

Nên ăn lúc mấy giờ?

Khuyến cáo rằng khoảng cách giữa bữa tối và trước khi đi ngủ ít nhất là 3 giờ. Nói chung, thời điểm ăn tối tốt nhất là từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Tốt nhất là không nên ăn sau 8 giờ tối.

Điều này có thể giúp dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Ăn gì vào bữa tối?

Nói chung, thực phẩm được cân bằng và đa dạng.

Bữa tối cần tiêu thụ khoảng 30% nhu cầu năng lượng hàng ngày, đồng thời cần cân nhắc toàn diện các chất dinh dưỡng khác nhau.

Về lựa chọn thực phẩm, có thể dùng ngũ cốc thô thay cho ngũ cốc mịn, giàu vitamin và chất xơ, tạo cảm giác no và ít năng lượng, giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn trong bữa tối.

Bữa tối cần có một chế độ ăn hợp lý. Ảnh minh hoạ.

Về rau và trái cây, nên bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu theo những gì bạn ăn vào bữa sáng và bữa trưa, đồng thời cố gắng duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Ngoài ra, tốt nhất nên chọn các loại thực phẩm giàu tryptophan, chẳng hạn như kê và rong biển.

Tryptophan là một trong 8 axit amin thiết yếu cho cơ thể con người, giúp tổng hợp niacin và huyết sắc tố, ngăn ngừa bệnh pellagra, tăng cảm giác thèm ăn và ngủ ngon.

Ăn nhiều sữa, trứng, gan động vật và các loại thực phẩm giàu vitamin B khác có thể giúp giải tỏa lo âu, giúp ngủ ngon.

Làm thế nào để có bữa tối hợp lý?

Hãy nhớ 7 từ: ít dầu, ít muối và ít rượu

Bữa tối nên ăn càng nhẹ càng tốt, ít dầu mỡ và muối, để giảm bớt gánh nặng cho dạ dày, đồng thời giúp kiểm soát huyết áp và lipid máu.

Nói chung, tốt nhất là không nên uống rượu từ 4 đến 6 giờ trước khi đi ngủ. Bởi vì rượu sẽ làm cho hệ thống thần kinh của cơ thể con người từ hưng phấn chuyển sang ức chế cao. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ phá hủy chức năng bình thường của hệ thần kinh.

Bữa tối không nên uống rượu. Ảnh minh hoạ

Nếu không thể tránh khỏi việc uống rượu, tốt nhất nên ăn một ít thức ăn hoặc uống một ly sữa để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Ăn bữa tối bao nhiêu là đủ?

Đối với bữa tối, nên ăn no 70%. Cái gọi là no 70% tức là dạ dày không có cảm giác no, không có cảm giác nặng nề. Cảm giác thèm ăn đã yếu đi, lúc này bạn nên bỏ thói quen muốn ăn thêm vài miếng nữa.

Tóm lại, ăn quá nhiều, ăn quá nhiều thịt, thức quá khuya, bỏ bữa tối hay ăn kiêng v.v... đều là những cách sai lầm. Ở một mức độ nào đó, nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến cân nặng và tuổi thọ của bạn. Do đó, vì sức khỏe, bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình, và nên ăn uống thật sự hợp lý vào bữa tối!

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bua-toi-quyet-dinh-can-nang-va-tuoi-tho-2-cach-an-hai-nhat-nhu...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bua-toi-quyet-dinh-can-nang-va-tuoi-tho-2-cach-an-hai-nhat-nhung-nhieu-van-nguoi-thich-172230624180711195.htm