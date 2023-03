Không ăn tối lâu ngày có giảm cân được không? 5 điều nhất định phải biết để tránh tăng cân và không hại sức khỏe

"Bỏ bữa tối hay tập thể dục, cái nào khó hơn?". Nhiều người đã trả lời rằng cái sau khó hơn và có vẻ như việc nhất quyết bỏ bữa tối đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người để giảm cân. Tuy nhiên, liệu bạn thực sự có thể giảm cân bằng cách không ăn bữa tối?

Một nghiên cứu của Nhật Bản đăng trên tạp chí "Nutrients" đã phân tích 17.000 nam sinh và 9.000 nữ sinh từ Đại học Osaka và phát hiện ra rằng: Không ăn bữa tối sẽ làm tăng 42% nguy cơ tăng cân ở các nam sinh và 74% nguy cơ béo phì ở nữ.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Y khoa Nam cũng đã tiến hành các thí nghiệm liên quan và kết quả đã được công bố trên Tạp chí Y học New England với tựa đề "Hạn chế lượng calo có hoặc không có chế độ ăn uống hạn chế thời gian để giảm cân". Nghiên cứu đã thực hiện thực tế trong một năm với 139 người béo phì có chỉ số BMI từ 28 đến 45.

Các nhà nghiên cứu chia ngẫu nhiên những người tham gia thành hai nhóm:

- Nhóm A áp dụng chế độ ăn hạn chế thời gian + hạn chế năng lượng: Chỉ được phép ăn trong khoảng thời gian từ 8h00 đến 16h00. Đồng thời hạn chế lượng calo tổng thể, được gọi là nhóm không ăn tối.

- Nhóm B chỉ áp dụng chế độ ăn hạn chế năng lượng: Có thể ăn bất cứ lúc nào nhưng cần kiểm soát lượng calo tổng thể, được gọi là nhóm ăn ít đồng đều.

(Nhu cầu năng lượng cho cả hai nhóm là 1500-1800 kcal đối với nam và 1200-1600 kcal đối với nữ).

Kết quả thực nghiệm cuối cùng cho thấy, bỏ bữa tối sẽ không khiến bạn giảm cân nhiều, và rất khó để duy trì. Điều này trái ngược với quan điểm cho rằng nhịn ăn tối rất dễ. Hơn nữa bỏ bữa tối sẽ giảm cân chậm hơn so với ăn ít hơn trung bình, và hiệu quả giảm cân là không tốt.

Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy điều này! Hóa ra không ăn tối hình như không giảm được cân. Kiểu giảm cân ngắn hạn này rốt cuộc chẳng là gì. Tại sao lại thế?

Theo Liu Diangang, bác sĩ Trưởng khoa ngoại tổng hợp tại bệnh viện Xuanwu thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Bắc Kinh, TQ), nếu không ăn tối, bạn sẽ gián tiếp buộc cơ thể phải tổng hợp và dự trữ mỡ để đảm bảo năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của con người. Đồng thời, bỏ bữa tối có nhiều khả năng kích hoạt hành vi ăn uống bù. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, tốc độ trao đổi chất cơ bản của bạn sẽ giảm xuống, điều này có thể khiến cơ thể bạn béo phì.

Những người bỏ bữa tối trong một thời gian dài thì sao?

Bỏ bữa tối trong thời gian dài không giúp bạn đạt được và duy trì cân nặng như mong muốn mà còn khiến cơ thể bị quá tải, còn có thể là đối tượng tấn công của nhiều bệnh tật.

Bệnh đường tiêu hóa

Việc ăn uống không điều độ, không đúng bữa, mang đến nhiều nguy cơ về bệnh tật cho hệ tiêu hoá từ đường ruột tới dạ dày. Nếu thường xuyên bỏ bữa tối. hệ tiêu hóa bắt đầu biến đổi, phát sinh nhiều vấn đề khi không có năng lượng cung cấp để vận động. Bạn dễ bị loét dạ dày, viêm dạ dày ruột và các bệnh khác, đồng thời tăng nguy cơ tổn thương hệ tiêu hóa.

Rối loạn hệ thống miễn dịch

Người không ăn tối trong thời gian dài sẽ suy giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ mắc các bệnh về hệ miễn dịch.

Tinh thần sa sút, yếu đuối

Không ăn tối trong thời gian dài dẫn đến suy dinh dưỡng, cơ thể không tổng hợp được năng lượng để nuôi dưỡng tinh thần dẫn đến trạng thái không định, mệt mỏi, trầm cảm,...

Kích thích túi mật

Ăn các bữa đều đặn sẽ kích thích túi mật co bóp và tống xuất mật ra ngoài để hỗ trợ tiêu hóa, nhưng bỏ bữa tối có thể kích thích túi mật và hình thành sỏi.

"Hướng dẫn chế độ ăn uống cho cư dân Trung Quốc" khuyến cáo rằng tỷ lệ năng lượng của 3 bữa ăn một ngày là 3:4:3. Có nghĩa là bữa tối cũng quan trọng như bữa sáng và bữa trưa trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bỏ bữa tối sẽ đe dọa đến các chức năng khác nhau của cơ thể, nếu bạn không giảm cân thì ngược lại bạn sẽ bị ốm, và cái mất nhiều hơn cái được.

Chúng ta nên làm gì cho bữa tối để đảm bảo sức khỏe và không bị tăng cân?

Không nên ăn quá muộn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tối quá muộn có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, ung thư dạ dày... Không đi ngủ trong vòng 4 giờ sau bữa tối để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa hoàn toàn thức ăn.

Bổ sung phù hợp cho bữa tối

Chúng ta có thể tham khảo các loại bữa ăn cho bữa sáng và bữa trưa để bổ sung cho phù hợp. Nếu lượng thịt, trứng và sữa trong ngày là đủ thì bữa tối có thể dựa vào rau xanh, lương thực chủ yếu nên là ngũ cốc nhiều hạt, gạo hoặc mì ống nhiều hạt.

Ăn ít dầu, ít muối và ít rượu!

Không nên ăn quá no

Nếu bữa tối quá no và no trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến ung thư trực tràng, viêm tụy, tiểu đường... Ăn quá no cũng buộc hệ tiêu hóa của bạn phải tiếp tục làm việc, khiến não bộ luôn ở trạng thái hưng phấn. Điều này dễ dẫn đến gây mất ngủ, mơ màng, sau đó dẫn đến suy nhược thần kinh, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Nhai kỹ

Khi ăn nên nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chậm có nguy cơ béo phì thấp hơn 42% so với những người ăn ngấu nghiến.

Không tập thể dục sau khi ăn tối

Các chuyên gia khuyên rằng, bạn không nên tập thể dục ngay sau khi ăn tối, điều này không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Sau khi ăn tối, cơ thể khá nặng nề, toàn bộ máu trong cơ thể sẽ dồn xuống dạ dày để tập trung thực hiện quá trình tiêu hóa, trao đổi chất.

Việc tập thể dục sau khi ăn tối sẽ khiến lượng máu trong cơ thể phải phân tán để đồng thời cung cấp đến vùng dạ dày vừa cung cấp đến các nhóm cơ bắp. Hai quá trình này diễn ra đồng thời sẽ làm cho cơ thể bị mệt mỏi, gây ra tình trạng bị chuột rút, đầy hơi, tiêu chảy.

Giảm cân với mục đích khỏe và đẹp là điều quan trọng, vì thế điều cần thiết ở đây là xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh. Tuân thủ chế độ tập luyện khoa học và chế độ ăn uống hợp lý là sự lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

