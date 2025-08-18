Cơ thể thiếu hụt vitamin gì nếu bạn thường xuyên thèm nhai đá?

Cơn thèm ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân về thể chất, tâm lý và cảm xúc. Trong vài trường hợp, đây là ham muốn nhất thời với một món cụ thể, nhưng cũng có thể là tín hiệu cảnh báo về một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Một trong số những cơn thèm điển hình là thèm ăn đá.

Theo các chuyên gia, việc muốn nhai đá trong những ngày nóng bức là điều bình thường và phổ biến. Tuy nhiên, nếu cảm giác này kéo dài, không xuất phát từ nhu cầu giải nhiệt hay khát nước, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo thiếu sắt.

Thiếu sắt đồng nghĩa cơ thể không sản xuất đủ hồng cầu khỏe mạnh để vận chuyển oxy, dẫn tới bệnh thiếu máu. Bác sĩ Daniel Landau, chuyên khoa ung thư và huyết học tại Trung tâm Mesothelioma (Mỹ), nói: "Tình trạng này buộc các cơ quan, đặc biệt là tim, phải làm việc nhiều hơn, bơm máu nhanh và mạnh hơn để bù đắp cho số lượng hồng cầu thấp".

Ảnh: iStock

Theo Mayo Clinic, việc liên tục muốn nhai hoặc ngậm đá được gọi là pagophagia. Đây là một dạng của hội chứng pica - khi con người thèm ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng như đá, đất sét, đất hoặc giấy.

Chưa rõ nguyên nhân chính xác của việc thèm ăn đá, nhưng theo một nghiên cứu, hành động nhai đá có thể giúp người thiếu máu do thiếu sắt tỉnh táo hơn. Một nghiên cứu khác ghi nhận 16% số người tham gia bị thiếu máu có biểu hiện pagophagia - thèm nhai hoặc ngậm đá.

"Có nhiều giả thuyết dẫn đến tình trạng này", bác sĩ Helen Evans-Howells, chuyên khoa dị ứng và y học gia đình, nói với Business Insider.

Một giả thuyết cho rằng đá giúp làm dịu tình trạng khô lưỡi và viêm miệng thường gặp khi thiếu sắt. Giả thuyết khác lại nhận định việc nhai đá có thể làm tăng lưu lượng máu lên não, vốn bị chậm lại do cơ thể thiếu hồng cầu. Tuy nhiên, bác sĩ Evans-Howells nhận định: "Lý do hợp lý nhất của cơn thèm này là cơ thể đang phát tín hiệu cảnh báo về tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng".

Thiếu sắt có thể xảy ra ở bất kỳ ai nhưng phụ nữ thường gặp nhiều hơn nam giới. Trong đó, những người có kinh nguyệt nhiều, đang mang thai, cho con bú hoặc mới sinh, có chế độ ăn ít sắt, mắc một số bệnh lý đường tiêu hóa hoặc từng trải qua phẫu thuật, có nguy cơ cao gặp vấn đề này. Họ thường cảm thấy mệt mỏi, yếu sức hoặc khó thở. Ngoài ra, bệnh còn có thể gây đau ngực, tim đập nhanh, chán ăn, đau đầu, chóng mặt hoặc hoa mắt. Một số trường hợp xuất hiện da nhợt nhạt, rụng tóc, tay chân lạnh, viêm lưỡi, hội chứng chân bồn chồn hoặc móng tay dễ gãy.

Do những triệu chứng trên không chỉ xuất hiện ở thiếu máu mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác, các chuyên gia khuyến cáo nếu có những biểu hiện này bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác. Mayo Clinic cũng lưu ý không nên "tự chẩn đoán hay tự điều trị" tình trạng nghi ngờ thiếu sắt bằng cách thay đổi chế độ ăn hoặc dùng thực phẩm bổ sung.

"Nạp quá nhiều sắt có thể nguy hiểm, bởi lượng sắt dư thừa tích tụ sẽ gây tổn thương gan và dẫn đến nhiều biến chứng khác", Mayo Clinic viết. Trong một số trường hợp hiếm gặp, thiếu máu do thiếu sắt có thể bắt nguồn từ chảy máu trong cơ thể, khi đó bác sĩ sẽ cần loại trừ nguyên nhân này trước khi đưa ra phác đồ điều trị.