Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ở vùng tâm bão đi qua đảm bảo an toàn cho học sinh

Ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công điện số 1650/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra về việc chủ động ứng phó Bão số 10.

Cụ thể, Công điện nêu: Bão số 10 đã đi vào Biển Đông đang di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Tình trạng bão chồng bão là hiện tượng thời tiết rất hiếm gặp, diễn biến rất phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai.

Đường lên cửa khẩu Thông Thụ, trước đây thuộc huyện Quế Phong, bị cấm từ trưa 29/9 do sạt lở. Ảnh: Đức Hùng. Ảnh: VNE

Trước tình hình trên, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT ngày 22/9/2025 và Công điện 1638/CĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Thứ hai, các địa phương ở vùng tâm bão đi qua kịp thời chỉ đạo cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Thứ ba, khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu lên tầng cao để tránh hư hại do ngập nước, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa.

Thứ tư, liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.