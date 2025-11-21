Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc kháng virus với cúm mùa

Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống bệnh cúm mùa.

Để tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm mùa, Cục Phòng bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch cúm, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát, lây lan rộng.

Đẩy mạnh lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, các chùm ca bệnh cúm tại cộng đồng và cơ sở y tế để xác định tác nhân gây bệnh, phát hiện sớm các chủng virus cúm nguy hiểm.

Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp đáp ứng phù hợp.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, Công Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh tại những khu vực tập trung đông người (các trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm thương mại…); xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan diện rộng.

Các ca mắc cúm mùa tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng tại các bệnh viện tuyến cuối. Ảnh moh.gov.vn

Cùng đó, thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị, hội chẩn chuyên môn với tuyến trên, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, đặc biệt chú ý đối với các trường hợp mắc cúm trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, lao phổi, tiểu đường, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS, ...), người già và trẻ em.

Bộ Y tế lưu ý thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh cúm, hướng dẫn cộng đồng chủ động thực hiện tốt việc phòng bệnh, nhấn mạnh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên các phương tiện công cộng; khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định và hướng dẫn của cán bộ y tế.

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế về giám sát, phòng chống bệnh cúm, các biện pháp xử lý ổ dịch, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm.

Rà soát, đảm bảo đầy đủ hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị... sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt tại các địa bàn có ổ dịch hoặc tỷ lệ mắc cao.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị hiện nghiêm việc báo cáo kịp thời, đầy đủ các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch cúm trên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.