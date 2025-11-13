Cúm A bùng phát, dấu hiệu cảnh báo trẻ cần nhập viện khẩn cấp

Hiện nay, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt. Từ đầu tháng 10/2025 đến sáng ngày 3/11/2025, tổng số ca mắc cúm mùa ghi nhận trong toàn Bệnh viện là 3.726 trường hợp, trong đó có 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Chỉ tính riêng trong 1 tuần, từ ngày 27/10 – 2/11/2025 là 1.518 ca dương tính với cúm, 169 trẻ nhập viện điều trị.

Rất nhiều trẻ nhập viện vì cúm A.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A. Số ca khám và điều trị ngoại do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.

Theo các bác sĩ BV Nhi Trung ương, cúm A là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra với tốc độ lây lan nhanh và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho, khạc. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch,… bệnh có thể diễn biến nặng hơn như viêm phổi, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.

Do đó, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý nhóm trẻ dễ tiến triển nặng, các dấu hiệu nguy hiểm cần phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Triệu chứng thường gặp

- Đau họng và ho, hắt hơi, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi

- Sốt ớn lạnh, nhức đầu và nhức mỏi cơ thể, cảm thấy mệt mỏi, có thể kèm theo đau bụng, nôn, tiêu chảy.

Dấu hiệu cảnh báo nhập viện khẩn cấp

- Sốt cao liên tục trên 39 độ C

- Không đáp ứng thuốc hạ sốt hoặc co giật

- Khó thở, thở nhanh hoặc nhịp thở bất thường

- Đau ngực, hoặc đau dữ dội

- Tím môi và đầu chi, tay chân lạnh

- Trẻ li bì, mệt mỏi, ăn kém, nôn trớ nhiều

ThS.BS. Nội trú Nguyễn Đình Dũng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình. Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng. Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh. Việc đưa trẻ đến khám kịp thời sẽ giúp điều trị đúng phác đồ, hạn chế các biến chứng nặng.