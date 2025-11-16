Các phương pháp y học cổ truyền giúp phòng chống cúm A

Thời tiết giao mùa, khí hậu thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho virus cúm, đặc biệt là cúm A, bùng phát mạnh mẽ. Những tuần gần đây, số ca mắc cúm A tại nhiều địa phương tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ em và người lớn có sức đề kháng yếu.

Cúm A thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt, đau mỏi người, viêm họng, ho khan, mệt mỏi kéo dài.

Theo y học cổ truyền, con người khỏe mạnh khi sức đề kháng tự nhiên mạnh, cơ thể cân bằng âm dương, khí huyết lưu thông. Khi chính khí suy yếu do stress, ăn uống thất thường, mất ngủ hay làm việc quá sức…, cơ thể dễ bị "tà khí" – tức các yếu tố gây bệnh từ môi trường như virus, vi khuẩn, gió lạnh xâm nhập và gây cảm cúm.

Vì vậy, Y học cổ truyền coi trọng nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh", trong đó bồi bổ cơ thể, điều hòa khí huyết, giữ ấm và xua hàn là những yếu tố then chốt để phòng cúm A. Trong bài viết này xin giới thiệu một số phương pháp y học cổ truyền thường dùng để phòng và hỗ trợ điều trị cúm A.

Day bấm huyệt Phong trì phòng cảm lạnh.

1. Xoa bóp, bấm huyệt – Cách đơn giản giúp phòng cảm cúm tại nhà

Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ kích thích lưu thông khí huyết, tăng cường tuần hoàn, nâng cao khả năng phòng vệ của cơ thể, đặc biệt hữu ích trong mùa lạnh hoặc khi thời tiết thay đổi thất thường.

Có thể tự thực hiện mỗi ngày 5–10 phút theo hướng dẫn sau:

Day bấm huyệt Phong trì: Nằm ở chỗ lõm sau gáy, dưới xương chẩm. Dùng hai ngón tay cái day ấn nhẹ nhàng trong 1–2 phút. Giúp thư giãn vùng đầu cổ, giảm nhức đầu, mỏi gáy, phòng cảm lạnh.

Huyệt Hợp cốc: Nằm ở mu bàn tay, giữa ngón cái và ngón trỏ. Ấn day mỗi bên khoảng 1 phút, giúp tăng sức đề kháng, giảm nghẹt mũi, đau đầu, mỏi người.

Huyệt Túc tam lý: Nằm dưới đầu gối khoảng 3–4 cm, hơi lệch ra phía ngoài. Dùng ngón tay day ấn khoảng 1 phút mỗi bên chân, giúp tăng cường thể lực, cải thiện tiêu hóa và nâng cao miễn dịch.

Xoa bóp vùng cổ và lưng trên: Dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vùng cổ gáy và hai bên vai theo hướng từ trong ra ngoài, sau đó vỗ nhẹ dọc lưng trên. Cách này giúp "ôn thông kinh lạc", làm ấm cơ thể, nhất là vào buổi sáng trước khi ra ngoài trời lạnh.

Các loại lá thường dùng để xông hỗ trợ trị cảm cúm.

2. Xông hơi đúng cách

Xông hơi là phương pháp dân gian quen thuộc nhưng nếu làm đúng cách, nó thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt trong phòng và hỗ trợ điều trị cảm cúm.

Xông hơi toàn thân: Khi cảm thấy gai lạnh, mỏi người, hắt hơi – có thể xông hơi sớm để ngăn cúm khởi phát. Dùng các loại lá dễ kiếm như lá sả, tía tô, kinh giới, chanh, gừng, bạc hà, hương nhu.

Đun sôi hỗn hợp, trùm khăn kín đầu, hít sâu hơi nước ấm trong 10–15 phút. Sau khi xông, lau khô người, mặc ấm và nghỉ ngơi trong phòng kín gió.

Tác dụng: Làm giãn nở lỗ chân lông, đẩy hàn khí ra ngoài, giảm nghẹt mũi, thông mồ hôi, thư giãn cơ thể.

Xông hít đường mũi - họng: Những người thường xuyên ở môi trường điều hòa hoặc tiếp xúc đông người có thể dùng nồi nước gừng, lá sả hoặc tinh dầu khuynh diệp, bạc hà để hít hơi ấm nhẹ nhàng trong vài phút, mỗi tối.

Tác dụng: Giúp làm sạch niêm mạc mũi, ngăn vi rút bám dính, giảm viêm họng và ho khan.

Lưu ý: Không xông khi đang sốt cao, mất nước hoặc người mệt lả; không xông quá lâu gây bỏng hơi. Người bệnh mạn tính hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.

Xông hơi đều đặn 1–2 lần mỗi tuần giúp làm sạch đường hô hấp, cải thiện lưu thông khí huyết, là phương pháp hữu ích trong mùa cúm.

Mật ong, chanh, gừng làm trà giúp sát khuẩn nhẹ vùng họng.

3. Dùng trà thảo mộc và món ăn hỗ trợ tăng sức đề kháng

Đông y luôn đề cao nguyên tắc "thức ăn là thuốc". Một số món ăn và trà thảo mộc dễ thực hiện có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng bệnh cúm A:

Trà gừng - mật ong - chanh: Gừng tươi 3 lát, nước cốt chanh 1 thìa cà phê, mật ong 1 thìa cà phê, pha với nước ấm. Giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, long đờm, có tác dụng sát khuẩn nhẹ vùng họng.

Cháo hành - tía tô: Khi vừa mới hắt hơi, gai rét, ăn một bát cháo nóng nấu với hành lá và tía tô giúp ra mồ hôi nhẹ, làm giảm triệu chứng sớm của cảm cúm.

Canh gà hầm kỷ tử - hoàng kỳ: Gà ta nửa con, kỷ tử 10g, hoàng kỳ 15g, hầm mềm ăn cả nước lẫn cái. Bổ khí, tăng sức đề kháng, giúp người sau ốm nhanh hồi phục.

Trà linh chi - cam thảo - cúc hoa: 10g nấm linh chi thái lát, 5g hoa cúc khô (chọn loại cúc chi), 3-4 lát cam thảo khô, 1.5 lít nước. Cho nấm linh chi, cúc hoa và cam thảo vào nồi nước. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun trong 30 phút. Lọc lấy nước uống. Uống đều đặn mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ chức năng gan phổi, rất phù hợp với người làm việc nhiều, căng thẳng.

Những món ăn – thức uống này đều tăng cường "chính khí", giúp cơ thể chống lại tác nhân gây cúm mà không gây tác dụng phụ.

4. Một vài lời khuyên để phòng cúm A hiệu quả

- Giữ ấm cổ, bàn chân và vùng ngực khi thời tiết lạnh.

- Ăn chín, uống sôi, hạn chế đồ lạnh, đồ ngọt và rượu bia.

- Ngủ đủ giấc, tập thể dục nhẹ nhàng, phơi nắng sớm mỗi ngày để hấp thu vitamin D tự nhiên.

- Hạn chế đến nơi đông người khi dịch bùng phát; đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên.

- Khi có dấu hiệu sốt, đau đầu, mệt mỏi, nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng, không tự ý dùng thuốc.

Phòng cúm A quan trọng nhất là giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, sức đề kháng tốt. Các phương pháp Đông y như xoa bóp huyệt, xông hơi, dùng trà thảo mộc và ăn uống điều hòa chính là cách tự nhiên, an toàn, dễ thực hiện tại nhà giúp mỗi người có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước bệnh cúm A.