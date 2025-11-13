Ăn gì để tăng đề kháng, chống cúm A khi giao mùa?

Giao mùa là thời điểm virus cúm lây lan mạnh, kèm theo bội nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng. Các triệu chứng cúm A giai đoạn đầu thường giống với nhiễm các virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Tại Hà Nội, đầu mùa đông xuân năm nay ghi nhận số ca mắc cúm A tại một số khu vực có xu hướng tăng nhanh, nhiều trẻ em nhập viện vì cúm A, kèm theo bội nhiễm, viêm phổi hoặc tổn thương phế quản - phổi, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Đầu tháng 11 vừa qua, một trường nội trú ở tỉnh Nghệ An cũng phát hiện gần 200 học sinh mắc cúm A trong vài ngày và buộc phải cho các em nghỉ học tạm thời.

Thời tiết giao mùa với độ ẩm cao, thay đổi nhiệt độ thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm lây lan mạnh. Mặc dù chưa ghi nhận chủng mới với độc lực tăng đột biến, nhưng số ca biến chứng nặng đang gia tăng, đặc biệt ở trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường vệ sinh, bảo vệ cá nhân và tiêm chủng cúm mùa, việc nâng cao hệ miễn dịch cơ thể thông qua chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh trở nên càng cấp thiết hơn để ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm chuyên gia khuyên dùng để tăng đề kháng, phòng cúm A khi giao mùa.

Thực phẩm giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa

Vitamin C giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, tăng khả năng chống lại virus và vi khuẩn. Những thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, kiwi, dâu tây, ớt chuông, bông cải xanh nên được bổ sung hàng ngày. Ngoài ra, các loại thực phẩm chứa flavonoid, beta-caroten như cà rốt, bí đỏ, cà chua cũng hỗ trợ cơ thể chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây bệnh.

Thực phẩm giàu kẽm và selen

Kẽm duy trì chức năng miễn dịch, có nhiều trong hàu, thịt đỏ, hạt bí, hạt hướng dương, đậu. Selen hỗ trợ cơ thể chống virus, có trong hạt Brazil, cá hồi, cá ngừ, trứng và nấm. Bổ sung đều đặn giúp cơ thể phản ứng hiệu quả hơn khi tiếp xúc virus.

Probiotic và thực phẩm lên men

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh góp phần tăng cường miễn dịch. Sữa chua, kefir, kim chi, dưa muối, miso là những thực phẩm giàu probiotic, giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng, phòng cúm mùa hiệu quả.

Protein chất lượng cao

Protein cần thiết cho sản xuất kháng thể và tế bào miễn dịch. Thịt nạc, cá, trứng, đậu, hạt là nguồn protein dồi dào, giúp cơ thể duy trì khả năng phòng bệnh.

Bổ sung nước đầy đủ

Uống đủ nước giúp cơ thể loại bỏ độc tố và duy trì màng nhầy đường hô hấp, ngăn virus xâm nhập. Nước lọc, nước trái cây tươi, trà thảo mộc là lựa chọn tốt để giữ cơ thể luôn khỏe mạnh.