Bệnh viện C Đà Nẵng đủ năng lực xét nghiệm khẳng định COVID-19

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 14:15 PM (GMT+7)

Đà Nẵng hiện có 3 cơ sở xét nghiệm khẳng định COVID-19 là BV 199 Bộ Công an, BV C Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

Sáng 20/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng và đoàn công tác đã đến trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho Bệnh viện C Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị lãnh đạo Bệnh viện C cần tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm, hỗ trợ cho y tế Đà Nẵng góp phần vào nâng cao năng lực xét nghiệm sàng lọc của thành phố. Đồng thời, cần đảm bảo an toàn sinh học, an toàn cho cán bộ y tế và người nhà bệnh nhân.

BS CKII Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, từ ngày bệnh viện hoạt động trở lại, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 700-1.000 người đến khám, chữa bệnh. Công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phân luồng bệnh nhân từ xa được đặc biệt coi trọng. Với việc chính thức được trao giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 sẽ góp phần nâng cao năng lực chống dịch hiệu quả cho cán bộ y tế và người dân.

Được biết, phòng xét nghiệm RT-PCR của Bệnh viện C Đà Nẵng được cán bộ Viện Pasteur TP HCM tăng cường ra Đà Nẵng, lắp đặt, hiệu chỉnh trong thời gian “thần tốc” 48 giờ.

Đà Nẵng hiện nay có 7 cơ sở xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Nhưng có 3 cơ sở xét nghiệm khẳng định là BV 199 Bộ Công an, BV C Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tăng sau thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng và một số địa phương, Bộ Y tế đã chỉ đạo và thực hiện tăng năng lực xét nghiệm cho toàn bộ ngành y tế.

Tính từ 25/7 đến nay, Đà Nẵng xét nghiệm nhiều mẫu nhất (khoảng 86 nghìn mẫu), tiếp theo là TP Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Nếu so sánh với các giai đoạn trước của dịch COVID-19 ở Việt Nam, có thể thấy công suất xét nghiệm được nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn từ 22/1/2020 tới 05/03/2020, xét nghiệm được 3094 mẫu, trung bình 70 mẫu/ngày.

Trong giai đoạn từ 06/03/2020 đến 22/4/2020, xét nghiệm được 182.109 mẫu, trung bình 3874 mẫu/ngày. Trong giai đoạn từ 23/4/2020 tới 22/7/2020, xét nghiệm được 237.815 mẫu, trung bình 2631 mẫu/ngày. Trong giai đoạn từ 23/7/2020 đến 13h ngày 19/8/2020 đã thực hiện 390.697 mẫu, trung bình 14.470 mẫu/ngày.

Hiện cả nước có 123 phòng xét nghiệm có khả năng xét nghiệm bằng phương pháp RealTime-PCR với công suất tối đa hơn 46 nghìn mẫu/ngày. Trong số trên có 71 phòng xét nghiệm khẳng định, công suất các phòng này là hơn 36 nghìn mẫu/ngày.

Bộ Y tế đã thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm tại 3 khu vực để giúp các địa phương nâng công suất xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

