Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do tiếp xúc với ca tử vong ở Nghệ An

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, ngày 7/7/2024, trường hợp bệnh nhân M.T.B.18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (thường trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu (đây là 1 trong 2 trường hợp có tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, ngày 6/7, CDC Bắc Giang nhận được thông tin từ CDC Nghệ An về trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Đó là chị M.T.B và M.T.S, cùng 18 tuổi.

(Ảnh minh họa).

Ngay sau khi nhận được thông báo, CDC Bắc Giang phối hợp Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tiến hành giám sát, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả bước đầu, từ ngày 25-28/6, chị B. và S. về Nghệ An thi tốt nghiệp THPT và ở cùng phòng với ca bệnh tử vong. Đến ngày 1/7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Đến ngày 5/7, khi biết thông tin bạn cùng phòng tử vong do bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, chị B. và chị S. chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống.

Sau khi xác định dương tính với bạch hầu, chị B. được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) điều trị do hiện tỉnh Bắc Giang không còn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.

Hiện chị S. và các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh B. đã được đưa vào khu vực cách ly. Theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, các trường hợp này được điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị cần thực hiên cách ly ngay ca bệnh, thực hiện xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao; Tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, thực hiện cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn hai lần âm tính (mỗi mẫu bệnh phẩm được lấy cách nhau 24 giờ và không quá 24 giờ sau khi điều trị kháng sinh). Đồng thời, điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

Thực hiện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm các thủ tục chuyển ngay ca bệnh trên lên Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương (do hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không còn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu); Chuẩn bị đầy đủ khu vực cách ly, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch, sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh Bạch hầu xảy ra.

Cần tăng cường tuyên truyền về các biện pháp, phòng chống bệnh bạch hầu. Giám sát chặt chẽ các trường hợp đi, đến, về từ vùng đang có dịch bạch hầu; phát hiện sớm các ca nhiễm/nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý triệt để các trường hợp không để dịch bệnh bạch hầu lây lan ra diện rộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]