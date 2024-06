Căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao đang gặp nhiều ở giới trẻ

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh vừa liên tiếp thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu thủng tạng rỗng cho hai bệnh nhân dưới 18 tuổi bị viêm phúc mạc do thủng ổ loét dạ dày – hành tá tràng.

Bệnh nhân T.Đ.K (15 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau bụng đột ngột, dữ dội vùng thượng vị, bụng co cứng.

Hình ảnh chụp Ctscaner ổ bụng có khí và dịch tự do ổ bụng theo dõi do thủng môn vị - tá tràng. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa thống nhất chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng và chỉ định mổ nội soi cấp cứu xử trí thủng tạng rỗng. Quá trình phẫu thuật nội soi, người bệnh được khâu lỗ thủng mặt trước hành tá tràng, lau rửa sạch dịch bẩn bằng 5l nước muối đẳng trương, dẫn lưu ổ bụng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Trường hợp khác là bệnh nhân B. T. Q (17 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có tiền sử loét dạ dày đã phẫu thuật cách đây 2 năm. Bệnh nhân có dấu hiệu đau nhiều vùng thượng vị, bụng co cứng. Kết quả chụp Ctscanner ổ bụng có hình ảnh nhiều dịch, khí tự do ổ bụng theo dõi do thủng hang môn vị dạ dày. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng trên nền bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật thủng dạ dày, phẫu thuật nội soi cấp cứu khâu lỗ thủng hang môn vị, lau rửa sạch dịch bẩn, dẫn lưu ổ bụng. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Bác sĩ CKI Chu Mạnh Tường – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, có nhiều nguyên nhân gây thủng tạng rỗng như: thủng dạ dày, chấn thương bụng, dị vật đường tiêu hóa, vỡ khối u, viêm ruột hoại tử…, thường gặp nhất là biến chứng thủng ổ loét dạ dày – tá tràng. Thủng tạng rỗng là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, nếu không được chẩn đoán, phẫu thuật xử trí sớm sẽ dẫn đến những biến chứng đe dọa tính mạng người bệnh do thức ăn, dịch tiêu hóa, máu có thể tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng khoang bụng (viêm phúc mạc), nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng,… thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn toàn thân.

Trong thủng tạng rỗng thường gặp ở nam nhiền hơn nữ. Bệnh thường gặp nhiều ở nam giới tuổi từ 35 – 65 nhưng nhiều nhất là từ 30 – 40 tuổi. Nếu phẫu thuật muộn thì tỷ lệ tử vong từ 2,5 - 10%, ở bệnh nhân già yếu tỷ lệ tử vong cao hơn.

Hiện nay, thủng tạng rỗng đang có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh do stress, áp lực học tập và lao động, thói quen thức khuya, ăn uống thiếu khoa học (ăn không đúng giờ, ăn nhiều đồ chua, cay, nóng, đồ ăn nhanh…) gây nên các ổ viêm loét dạ dày – tá tràng biến chứng dẫn đến thủng tạng rỗng rất nguy hiểm”.

Người trẻ tuổi cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt, học tập và lao động điều độ, xây dựng chế độ ăn nghỉ khoa học, đúng giờ.

Đối với bệnh lý thủng tạng rỗng do viêm loét dạ dày hành tá tràng, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: Khi có các dấu hiệu đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua… người bệnh cần phải đến cơ sở y tế thăm khám để phát hiện sớm bệnh lý viêm dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng, để điều trị tránh biến chứng nguy hiểm như thủng ổ loét, chảy máu dạ dày, ung thư...

Người trẻ tuổi cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt, học tập và lao động điều độ, xây dựng chế độ ăn nghỉ khoa học, đúng giờ, hạn chế ăn muộn, thức đêm, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện, điều trị các chứng bệnh liên quan đến viêm loét dạ dày tá tràng.

