Nghiên cứu mới của Harvard ca ngợi loại đồ uống quen thuộc với người Việt

Chế độ ăn Địa Trung Hải từ lâu đã được biết đến với lợi ích cho tim mạch, cân nặng và tuổi thọ. Phiên bản “Địa Trung Hải xanh” được các nhà khoa học nghiên cứu lần này kết hợp thêm trà xanh, quả óc chó và Mankai - một loại thực vật thủy sinh giàu dinh dưỡng cùng với việc giảm lượng thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên số tháng 10/2025 của tạp chí Clinical Nutrition. Các nhà khoa học từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), Đại học Ben-Gurion (Israel) và Đại học Leipzig (Đức) đã phân tích dữ liệu của khoảng 300 người trong một nghiên cứu dài hạn về mối liên hệ giữa chế độ ăn và sức khỏe não bộ. Họ so sánh 3 chế độ ăn: chế độ ăn lành mạnh tiêu chuẩn, chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống giảm calo và chế độ ăn Địa Trung Hải xanh.

Trà xanh đem lại nhiều tác dụng cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Sau khi đo mức protein trong máu và chụp cộng hưởng từ (MRI) để tính toán tốc độ lão hóa não, nhóm tác giả nhận thấy nồng độ cao hai loại protein Galectin-9 (Gal-9) và Decorin (DCN) liên quan đến não lão hóa nhanh hơn. Những người theo chế độ ăn Địa Trung Hải xanh có mức độ 2 loại protein này thấp hơn, cho thấy chế độ ăn có thể bảo vệ não bộ trước xu hướng teo não do tuổi tác.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu khuyến nghị uống 3-4 cốc trà xanh mỗi ngày và ăn khoảng 28g quả óc chó (tương đương 7 hạt) để đạt hiệu quả. Lợi ích này được cho là từ hàm lượng chất chống viêm và chất chống oxy hóa trong các thực phẩm trên.

Tiến sĩ Anat Meir, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Chúng ta khám phá về sức khỏe não bộ, nhận ra những thay đổi sinh học từ rất sớm trước khi triệu chứng xuất hiện. Việc lập bản đồ các dấu hiệu protein này mang lại góc nhìn sâu sắc về những can thiệp như chế độ ăn có thể bảo tồn chức năng nhận thức khi chúng ta già đi”.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, quá trình lão hóa có thể ảnh hưởng đến não bộ qua việc giảm lưu lượng máu, tăng viêm hoặc teo một số vùng quan trọng cho việc học tập và xử lý thông tin. Các chuyên gia khuyến nghị ngoài điều chỉnh chế độ ăn, người cao tuổi nên duy trì thói quen tập thể dục, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, điều trị bệnh nền và giữ cho não bộ hoạt động thông qua các hoạt động xã hội và trí tuệ.

Trà xanh không chỉ tốt cho sức khỏe não bộ mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong trà, đặc biệt là catechin, giúp chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Uống trà xanh thường xuyên có liên quan đến cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ giảm cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ huyết áp ổn định.

Bạn cũng có thể kiểm soát cân nặng bằng cách uống trà xanh giúp thúc đẩy trao đổi chất và đốt cháy mỡ. Ngoài ra, trà xanh hỗ trợ điều hòa đường huyết, cải thiện sức khỏe làn da, tăng cường miễn dịch và có thể giảm nguy cơ một số loại ung thư nhờ đặc tính chống viêm.