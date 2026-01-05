Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tôm

Mắm tôm gắn với chả cá Lã Vọng hơn 1 thế kỷ

Ăn chả cá Lã Vọng mà chưa từng "suýt dính mắm tôm" thì coi như… chưa trọn trải nghiệm - người sành ăn Chả cá Lã Vọng thường khúc khích cười mỗi khi có ai đó lỡ tay... dính mắm tôm lên quần áo.

Chả cá Lã Vọng không chỉ là ăn một món ngon. Đó là học cách chậm lại, cảm nhận từng mùi vị và tôn trọng những gì đã được gìn giữ qua thời gian. Và mắm tôm, dù mạnh mẽ hay e dè, vẫn là một phần không thể tách rời của câu chuyện ấy.

Không ai bắt buộc phải ăn mắm tôm. Nhưng nếu có cơ hội, hãy thử một chút, đúng cách, đúng lúc. Bởi nhiều khi, chỉ sau một lần chấm nhẹ, người ta mới hiểu vì sao mắm tôm lại gắn bó với Chả cá Lã Vọng suốt hơn một thế kỷ.

Mắm tôm gắn với nhiều món ăn Việt. Xào rau bí, rau muống cho xíu mắm tôm vào rất là ngon miệng. Món bún đậu mắm tôm, bún ốc Hà Nội, thịt luộc/lòng luộc, thịt heo, chó giả cầy... càng cần có mắm tôm để tăng hương vị đậm đà.

Quan trọng là biết xử lý bình tĩnh, mùi đi rất nhanh nếu làm đúng. Sau đây là cách xử lý mùi mắm tôm.

Người từng ăn Chả cá Lã Vọng thường khúc khích cười mỗi khi có ai đó lỡ tay... dính mắm tôm lên quần áo. Ảnh internet

Chỉ thấm – tuyệt đối không chà mắm tôm

Việc đầu tiên cần nhớ là khi ăn Chả cá Lã Vọng lỡ dây mắm tôm vào quần áo thì chỉ được thấm – tuyệt đối không chà, miết mạnh vì mắm tôm có màu và dầu, làm thế vết lan rộng và bám sâu vào sợi vải.

Hãy dùng khăn giấy, khăn ướt, giấy ăn, hoặc khăn tay đặt lên vết mắm, ấn nhẹ để hút bớt mắm.

Nếu có thể, thấm cả mặt trong lẫn mặt ngoài của vải.

Dù cẩn thận trải khăn che rồi chấm mắm tôm ăn, nhưng vô tình vẫn có thể dây mùi vào người.

Khử mùi mắm tôm ngay tại chỗ

Khi bị dính mắm tôm, hãy chọn một trong 2 cách sau để giảm mùi:

Cách nhanh nhất – dễ kiếm nguyên liệu nhất là nhỏ vài giọt nước chanh, hoặc dấm ăn (có trong quán) lên khăn giấy.

Áp nhẹ lên vết bẩn 10–15 giây rồi thấm lại. Axit nhẹ sẽ cắt mùi mắm tôm, không làm loang màu nếu chỉ thấm. Axit nhẹ sẽ giúp cắt mùi rất hiệu quả. Lưu ý là không nên đổ trực tiếp lên quần áo, đặc biệt là vải sáng màu.

Không có chanh, dấm thì dùng gì

Dùng nước lọc + khăn ướt thấm – nhấc – thấm lại nhiều lần.

Cách này nhằm giảm mùi ngay, không cần sạch hoàn toàn.

Dùng nước rửa tay khô

Hãy xịt rất ít gel cồn, chấm vào khăn giấy thấm nhẹ lên vết mắm tôm. Cồn bay hơi nhanh, kéo theo mùi mắm tôm bay đi.

Lưu ý: Không đổ trực tiếp lên quần áo sáng màu.

Ngụy trang mùi mắm tôm tạm thời

Khi chưa xử lý triệt để được, hãy đánh lạc hướng mùi mắm tôm bằng cách:

- Xoa nhẹ vỏ cam, quýt, chanh (nếu có) lên mặt ngoài vải.

- Hoặc xịt một chút nước hoa vào không khí rồi đưa vùng quần/ áo lại gần để hương bám nhẹ.

Tuyệt đối không xịt nước hoa trực tiếp lên vết mắm, mùi sẽ trộn rất khó chịu.

Xoa nhẹ vỏ cam, quýt, chanh (nếu có) lên mặt ngoài vải cũng giúp khử bớt mùi mắm tôm. Ảnh internet

Những điều tuyệt đối không làm

– Không chà chỗ lem mắm tôm bằng tay khô.

– Không xối nước mạnh lên vết mắm tôm.

– Không dùng khăn ướt có mùi quá nồng chà mạnh.

– Không phơi nắng khi vết mắm còn ướt (mùi sẽ "chín" càng khó chịu hơn).

Khi về nhà cần xử lý dứt điểm

Ngay khi có điều kiện, giặt lại bằng xà phòng pha giấm hoặc chanh, mùi sẽ biến mất hoàn toàn.

Ăn Chả cá Lã Vọng mà chưa từng "dính, hoặc suýt dính mắm tôm" thì coi như… chưa trọn trải nghiệm. Quan trọng là biết xử lý bình tĩnh, mùi mắm tôm sẽ bay đi rất nhanh (nếu làm đúng cách).

Tóm tắt cách xử lý mùi mắm tôm lỡ dây lên quần áo Khi lỡ dây mắm tôm lên quần áo lúc đang ở ngoài đường, điều quan trọng nhất là xử lý nhanh và đúng cách để tránh mùi bám lâu. - Dùng khăn giấy, khăn tay thấm nhẹ lên vết mắm. Tuyệt đối không chà, miết mạnh. - Hoặc dùng chanh, dấm ăn, nhỏ vài giọt lên khăn giấy rồi áp nhẹ lên vết bẩn 10–15 giây. - Hoặc dùng nước lọc và khăn ướt thấm nhiều lần để giảm mùi tạm thời. - Dùng gel rửa tay khô lượng rất nhỏ chấm vào khăn giấy rồi thấm nhẹ, cồn sẽ bay hơi nhanh và kéo theo mùi. Xử lý vết mắm tôm xong hãy "ngụy trang" mùi bằng cách xoa nhẹ vỏ cam, quýt hoặc chanh lên mặt ngoài vải. Không xịt nước hoa trực tiếp lên vết mắm vì mùi càng khó chịu. Về nhà giặt quần áo ngay bằng xà phòng pha chút dấm, hoặc chanh để khử mùi hoàn toàn. Tùy điều kiện thực tế mà xử lý, nhưng những cách khử mùi mắm tôm trên có thể dùng ngay, không phải tìm đồ khử cầu kỳ.