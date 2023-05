Bất ngờ 8 loại rau ăn hằng ngày nhưng giúp làm mát gan, thải độc gan cực tốt, nên bổ sung ngay để phòng bệnh mùa hè

Gan được ví như cơ quan lọc thải độc tố của cơ thể. Không những thế, gan còn có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa, gan sản xuất dịch mật giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng trong việc giúp gan hoạt động tốt hơn. Những loại rau củ quả sau đây không chỉ cung cấp lượng vitamin đáng kể mà còn có tác dụng điều trị nóng gan hiệu quả, thải độc gan và thanh nhiệt tuyệt vời cho cơ thể của bạn trong những ngày nắng nóng.

Rau má

Rau má có tính mát, vị hơi đắng, không độc có tác dụng làm mát cơ thể, giải độc, lợi tiểu, chống viêm… thường được dùng để chữa ngứa, rôm sảy, thanh nhiệt, mụn nhọt, bệnh máu cam, sốt…Chính nhờ đặc tính mát, giải độc cơ thể hiệu quả, rau má được dùng để chữa các bệnh về gan như bệnh viêm gan, giúp giải độc gan, làm mát gan rất tốt.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, tán nhiệt, có tác dụng giải độc, đẹp da, trị rôm sảy mụn nhọt hiệu quả. Rau mồng tơi chứa nhiều chất dinh dưỡng. 1/2 chén rau mồng tơi nấu chín cung cấp 190% lượng vitamin A và 20% chất sắt khuyến cáo cho chế độ ăn hằng ngày. Vì vậy khi sử dụng rau mồng tơi bạn cũng cần lưu ý không nên sử dụng quá nhiều sẽ gây thừa chất và phản tác dụng

Rau dền

Rau dền với vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, rau dền mang hàm lượng dinh dưỡng cao bởi các hợp chất Fe, Vitamin B2, Vitamin C, Axid Nicotic và Ca, Vitamin C, giàu lượng tinh bột và Lysin... đem lại nhiều lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe như: tốt cho xương khớp, giảm viêm, ngừa ung thư.

Rau ngót

Rau ngót tính hàn, chứa nhiều chất xơ. Khi bị nóng trong ăn canh rau ngót có thể giải độc, thanh nhiệt, dễ tiêu hóa, trị táo bón rất tốt. Tuy nhiên phụ nữ mang thai, người còi xương thiếu canxi, người mất ngủ, kém ăn thì không nên ăn rau ngót.

Rau bina

Rau bina có nhiều thành phần quan trọng như vitamin A, C, K cùng nhiều c hất oxy hóa khác có thể đẩy lùi các gốc tự do và hỗ trợ thúc đẩy chữa lành các tổn thương gan thận. Hàm lương glutathione khá dồi dào trong rau bina được nhiều nghiên cứu đánh giá có thể hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các men giải độc gan rất tốt. Bên cạnh, loại rau này còn có thể giúp trung hòa các kim loại nặng, hỗ trợ cho quá trình loại bỏ các chât độc trong máu và giúp thanh lọc cơ thể.

Rau bắp cải

Bắp cải là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như kali, vitamin C và lưu huỳnh. Những chất dinh dưỡng này hỗ trợ giải độc gan một cách lâu dài. Đặc biệt vitamin C và lưu huỳnh trong bắp cải có tác dụng ưu việt trong việc thải độc tố axit uric và các gốc tự do ra khỏi cơ thể.

Dưa chuột

Dưa chuột có tới 90% nước và đây là loại quả giải nhiệt vô cùng tốt cho chúng ta. Bạn có thể ăn dưa thay vì uống nước để chống khát. Ngoài ra dưa chuột còn có tác dụng lợi tiểu, thanh lọc cơ thể rất tốt. Đây là loại quả rất dễ mua vì vậy bạn nên ăn dưa chuột thường xuyên để chữa nóng trong người

Mướp đắng

Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là 1 loại rau quả rất tốt cho sức khỏe. Có thể sử dụng bằng cách ăn sống (ướp đá), nấu canh, xào, uống nước ép mướp đắng để thanh lọc cơ thể, giải độc gan và làm đẹp da rất hiệu quả.

