Đổ mồ hôi vào mùa hè tốt hay xấu? Có 3 kiểu mồ hôi báo hiệu bệnh tật bạn cần cảnh giác

Khi nhiệt độ tăng cao, tuyến mồ hôi của cơ thể con người sẽ bắt đầu hoạt động khiến bề mặt da "đổ mồ hôi". Đây là cơ chế quan trọng để cơ thể điều hòa thân nhiệt cũng như thải một số chất thải chuyển hóa ra khỏi cơ thể. Điều này rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe làn da, đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ sừng hóa da.

Đổ mồ hôi là một chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể con người để tăng cường thích ứng với môi trường nóng nực bên ngoài. Nếu bạn ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp hàng ngày thì chức năng điều tiết này của cơ thể cũng sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, khi bạn ra ngoài trời nắng nóng, cơ thể điều chỉnh không thể theo kịp và nó có nhiều khả năng gặp sự cố như đột quỵ, sốc nhiệt.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là mùa hè không dùng được điều hòa, mà là nhắc nhở mọi người mùa hè phải điều hòa vừa phải. Việc đổ mồ hôi có giá trị tốt cho sức khỏe làn da, thải độc tố, lưu thông khí huyết, còn có thể nâng cao sức chịu đựng của cơ thể.

Một điểm cần lưu ý nữa là mùa hè đổ mồ hôi cũng cần chia ra từng trường hợp cụ thể, nếu do thời tiết nắng nóng hoặc vận động thể lực thì là mồ hôi bình thường, đổ mồ hôi ở mức độ vừa phải rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong một số trường hợp một số trường hợp đổ mồ hôi bất thường, bạn cũng nên cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy ra cho sức khỏe, kịp thời điều chỉnh cơ thể.

Có 3 câu kiểu "đổ mồ hôi bất thường" mùa hè thường gặp.

"Mồ hôi lạnh" vào mùa hè

Mồ hôi lạnh thực chất chỉ là cách mô tả tình trạng đổ mồ hôi bất thường, không phải là mồ hôi nóng lạnh thực sự. Một số người, rõ ràng là trong thời tiết không quá nóng, hoặc trong môi trường mát mẻ vẫn bị ra mồ hôi bất thường. Nếu đổ mồ hôi kèm theo yếu tay chân, thiếu sinh lực,… thì đó là "mồ hôi lạnh" do suy nhược cơ thể.

Nhiều bệnh và vấn đề có thể dẫn đến bệnh lý đổ mồ hôi như bệnh tiểu đường, cường giáp, tăng huyết áp, suy tim sung huyết và các bệnh khác khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Các triệu chứng đổ mồ hôi bất thường cần được chú ý nên đi kiểm tra các vấn đề sức khỏe.

Vào thời tiết mùa hè nắng nóng, tải trọng cho tim sẽ càng tăng cao, đồng thời có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của con người. Trong trường hợp này cũng cần chú ý đề phòng các nguy cơ về bệnh tim mạch. Nếu bạn đột ngột xuất hiện những cơn tức ngực, đau tức ngực đồng thời ra nhiều mồ hôi thì nên nghĩ đến nhồi máu cơ tim do hẹp hoặc tắc nghẽn tim mạch. Nếu đột ngột tê nửa người, nói ngọng, chóng mặt, yếu nửa người. Không có mồ hôi, đây cũng thường là dấu hiệu báo trước của một cơn đột quỵ, bạn nên đi khám kịp thời.

"Đổ mồ hôi đêm" vào mùa hè

Đổ mồ hôi ban đêm là hiện tượng bạn đổ mồ hôi nhiều hơn sau khi chìm vào giấc ngủ và ngừng đổ mồ hôi sau khi thức dậy. Đặc biệt vào nửa đêm và rạng sáng, mồ hôi ban đêm thường xuất hiện nhiều ở ngực, lưng, đùi và các vị trí khác. Hầu hết những tình trạng này là do âm dương thiếu hụt, một số trường hợp là do tỳ vị và dạ dày không tương hợp.

Nếu bạn ngủ trong phòng điều hòa mát mẻ vào mùa hè mà đổ nhiều mồ hôi vào ban đêm, bạn nên chú ý đến khả năng thiếu âm. Trường hợp hay gặp phải chứng đổ mồ hôi đêm này là phụ nữ tuổi mãn kinh, do lượng hormone trong cơ thể thay đổi, âm dương mất cân bằng dẫn đến bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm ban đêm. Cũng có một số nam giới do gan thận âm hư cũng có thể bị đổ mồ hôi trộm về đêm, cũng nên chú ý điều hòa, bồi bổ. Hiện nay vẫn còn rất nhiều trẻ em cũng bị đổ mồ hôi trộm ban đêm, một mặt là do lười vận động, mất cân bằng âm dương trong cơ thể.

"Đổ mồ hôi" có màu

Chúng ta đều biết mồ hôi thường không màu và trong suốt, nhưng đôi khi ngoài mồ hôi trong suốt bình thường, có thể có mồ hôi có màu do sức khỏe của các cơ quan nội tạng và sức khỏe của cơ thể thay đổi.

Theo y học cổ truyền, ngũ tạng của cơ thể con người nên có ngũ sắc, mồ hôi thoát ra từ lỗ chân lông có hiện tượng màu sắc, nếu loại trừ ảnh hưởng của thức ăn, quần áo nhuộm thì đó có thể là biểu hiện của sự rối loạn hoạt động của các cơ quan nội tạng.

Đổ mồ hôi màu phổ biến bao gồm:

Mồ hôi màu đen: Màu đen là thuộc về thận, mồ hôi màu đen phần lớn là công năng của thận thiếu. Nếu mồ hôi có màu đen và loãng là thuộc chứng tâm thận rối loạn, cần lưu ý.

Mồ hôi màu trắng: Màu trắng thuộc về phổi, xuất hiện mồ hôi màu trắng phần lớn là do tâm dương hư nhược, thiếu âm khí.

Mồ hôi vàng: Mồ hôi vàng phản ánh tình trạng tỳ vị có vấn đề. Tỳ vị ẩm-nhiệt sẽ tiết ra mồ hôi màu vàng và dính. Nếu màu màu vàng loãng là chứng tỳ vị hư nhược. Nếu nó kèm theo các vấn đề như vàng da, vàng mắt thì cần nghĩ đến khả năng vàng da do các vấn đề về gan và túi mật.

Mồ hôi đỏ hay còn gọi là mồ hôi máu, phần lớn có màu đỏ nhạt, là biểu hiện của tâm khí và là dấu hiệu của tim gan hỏa, cũng có thể là biểu hiện của cơ thể đang có xu hướng chảy máu, bạn nên chú ý hơn. Ngoài ra, việc dùng một số loại thuốc như kali iodua… cũng có thể gây ra hiện tượng đổ mồ hôi đỏ, bạn cần chú ý để phân biệt.

Mùa hè đổ mồ hôi, hãy ghi nhớ 4 lưu ý để chăm sóc sức khỏe

Một số tình trạng đổ mồ hôi bất thường kể trên cần lưu ý những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, và làm thế nào để cơ thể tiết mồ hôi khỏe mạnh trong mùa hè?

Trước hết, với tiền đề là khả năng chịu đựng của cơ thể, việc đổ mồ hôi thông qua tập thể dục là lựa chọn tốt nhất. Như cái gọi là "vận động ra mồ hôi có giá", mồ hôi do vận động là mồ hôi của tầng sâu trong cơ thể, có lợi cho việc thải nhiệt và ẩm vào mùa hè, có lợi hơn cho sức khỏe. Tất nhiên, bạn cũng nên chú ý chọn khoảng thời gian thích hợp để tập thể dục, không nên tập thể dục trong khoảng thời gian nóng nhất và dưới ánh nắng trực tiếp để tránh bị cháy nắng hoặc say nóng.

Thứ hai, sau khi đổ mồ hôi vào mùa hè, bạn đừng nhanh chóng đi tắm nước lạnh. Khi đổ mồ hôi, các lỗ chân lông sẽ mở ra. Sau khi vào phòng, bạn cũng có thể ngồi một lúc, đợi cho đến khi mồ hôi giảm hẳn và các lỗ chân lông cơ bản đóng lại rồi rửa sạch cơ thể. Nếu không, việc kích thích nước lạnh đột ngột sẽ làm các lỗ chân lông đóng lại, đồng thời làm co các mao mạch trên bề mặt cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng thoát mồ hôi của cơ thể, dễ gây tai biến mạch máu não.

Bạn đổ mồ hôi rất nhiều vào mùa hè, vì vậy hãy chú ý đến việc cung cấp nước cho cơ thể. Đặc biệt đối với một số người cao tuổi, khi tuổi tác ngày càng cao, phản ứng của cơ thể khi thiếu nước trở nên kém nhạy hơn, số lần cảm thấy khát sẽ ít hơn. Trong trường hợp này, đừng đợi đến khi thấy khát rồi mới uống nước. Nếu tình trạng đổ mồ hôi nhiều, cơ thể nên được cung cấp nước điều độ, có thể cải thiện lưu thông máu và giảm các nguy cơ về sức khỏe tim mạch và mạch máu não do độ nhớt của máu gây ra. Uống nước sôi để nguội rất tốt cho việc bổ sung nước. Các chất điện giải do cơ thể tiết ra mồ hôi thường có thể được bổ sung thông qua một chế độ ăn uống hợp lý. khi uống nước.

Ngoài ra mồ hôi nhiều, trong điều kiện bình thường vào mùa hè, việc đổ mồ hôi quá ít cũng là điều cần lưu ý. Một số người không ra nhiều mồ hôi, thậm chí không ra mồ hôi vào những ngày nắng nóng, một mặt có thể có ít tuyến mồ hôi hơn, nhưng cũng có thể bị sụt cân do tác nhân gây bệnh phong hàn, cảm lạnh, cần điều chỉnh lipid để cải thiện. Mùa hè nóng mà đổ mồ hôi ít, nhiệt tích tụ trong cơ thể không thể tiêu tán hết, rất dễ xảy ra hiện tượng say nắng, đặc biệt là người già, phụ nữ, trẻ em,...

Mùa hè ra mồ hôi quá ít sẽ càng làm tăng gánh nặng chuyển hóa chất thải cho thận, ảnh hưởng nhất định đến những người có chức năng thận kém, sức đề kháng của da cũng suy giảm dẫn đến sự sinh sôi của vi khuẩn trên bề mặt làn da. Vì vậy, mùa hè không ra mồ hôi không phải là dấu hiệu của sự săn chắc của da mà cần chú ý đến những vấn đề sức khỏe có thể xảy ra để điều chỉnh kịp thời.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/do-mo-hoi-vao-mua-he-tot-hay-xau-co-3-kieu-mo-hoi-bao-hieu-benh-tat-ban-can-canh-giac-172220702221341997.htm