Ăn thực phẩm này có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 10:00 AM (GMT+7)

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng ăn thịt đỏ có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo Eat This, Not That, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) có thể là một tin xấu nghiêm trọng. Tình trạng này, trong đó chất béo tích tụ trong gan của bạn, có thể vô hại hoặc nó có thể leo thang trở thành một nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Thực phẩm và đồ uống bạn tiêu thụ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến gan gặp nguy hiểm hoặc giúp bạn giữ cho cơ quan quan trọng này khỏe mạnh. Hiện nay, nghiên cứu mới phát hiện ra rằng ăn thịt đỏ có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển NAFLD.

Ăn quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: NHẬT LINH

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition, các nhà nghiên cứu từ Trường Y Harvard và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan đã xem xét dữ liệu từ khoảng 78.000 phụ nữ, họ phát hiện ra rằng những người ăn một phần hoặc ít thịt đỏ mỗi tuần có nguy cơ mắc NAFLD thấp hơn đáng kể so với những người ăn nhiều hơn và những người ăn thịt đỏ mỗi ngày (hoặc nhiều lần mỗi ngày) có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy những tác động này đối với thịt đã qua chế biến và chưa chế biến như nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang ăn thịt đỏ, thì tốt hơn hết bạn nên chọn phần thịt chưa qua chế biến.

Thực phẩm đã qua chế biến đi kèm với vô số mối nguy hiểm khác đối với sức khỏe, bao gồm làm suy yếu hệ thống miễn dịch và tăng khả năng phát triển một loạt các bệnh mãn tính.

Kristin Kirkpatrick, tác giả của Skinny Liver và là chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic, khuyên rằng: "Hãy ăn nhiều thực vật hơn, ít carbohydrate tinh chế hơn, đường và thực phẩm đã qua chế biến".

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa và Bệnh thận của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, những người bị NAFLD có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường loại 2, trong số các vấn đề sức khỏe khác. Thông thường, NAFLD có ít triệu chứng nếu có, vì vậy nếu lo lắng, bạn có thể phải hỏi bác sĩ. Nhưng một vài dấu hiệu mà bạn có thể nhận ra là mệt mỏi và đau ở phía trên bên phải của bụng, theo Eat This, Not That.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/an-thuc-pham-nay-co-the-gay-ra-benh-gan-nhiem-mo-1037143.htmlNguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/an-thuc-pham-nay-co-the-gay-ra-benh-gan-nhiem-mo-1037143.html