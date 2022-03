Ăn nhiều protein để tập gym có thể làm giảm mức testosterone ở nam giới

Thứ Bảy, ngày 26/03/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một nghiên cứu mới cho thấy, chế độ ăn giàu protein có thể dẫn đến giảm nồng độ testosterone ở nam giới.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Nutrition and Health đã kiểm tra mức độ testosterone của 309 người đàn ông trong suốt 8 tuần. Các đối tượng được cho ăn một chế độ ăn bao gồm 35% thịt, cá và protein lắc.

Vào cuối cuộc nghiên cứu, mức testosterone của họ đã giảm trung bình 37%.

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu protein có thể làm giảm mức testosterone của nam giới. Ảnh: NHẬT LINH

Whittaker, một nhà nghiên cứu về liệu pháp dinh dưỡng tại Đại học Worcester, Anh, cho biết những người tham gia gặp phải các triệu chứng của việc giảm testosterone, bao gồm rối loạn cương dương, mệt mỏi, trầm cảm và yếu cơ.

Những phát hiện này cho thấy một chế độ ăn uống mà 35% tổng lượng calo của một người đàn ông đến từ protein - gấp đôi so với lượng tiêu thụ trung bình của nam giới, có thể dẫn đến giảm mức testosterone. Tuy nhiên, ông tin rằng, dựa trên nghiên cứu của mình, vẫn có thể thấy lượng testosterone giảm do ăn ít hơn 35% protein, theo Insider.

Chuyên gia dinh dưỡng Bonnie Taub-Dix, chủ sở hữu của Better Than Dieting cũng đồng ý rằng quá nhiều protein có thể dẫn đến giảm testosterone ở nam giới, nhưng nó sẽ không áp dụng cho hầu hết mọi người và sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người tiêu thụ quá nhiều protein trong nỗ lực xây dựng cơ bắp.

Bao nhiêu protein là đủ?

Theo WebMD, đàn ông nên ăn 2.200 - 2.800 calo mỗi ngày, lượng calo đó nên bao gồm 2.5 cốc trái cây, 3.5 cốc rau, 170 - 283 gram ngũ cốc, ba cốc sữa, 170 - 400 calo chất béo và 141 - 198 gram protein.

Theo Mayo Clinic , chế độ ăn bao gồm 35% protein trong chế độ ăn 2.200 - 2.8000 calo tương đương với khoảng 185 - 215 gam protein mỗi ngày.

Bonnie Taub-Dix cho biết, những người đàn ông ăn chế độ ăn giàu protein để thúc đẩy sự tăng trưởng của họ thực sự có thể khiến việc xây dựng cơ bắp trở nên khó khăn hơn đối với bản thân, vì mức độ testosterone thấp có thể làm chậm quá trình phát triển của đàn ông.

Theo Healthline, testosterone là hormone chính chịu trách nhiệm cho sự phát triển cơ bắp. Một chế độ ăn uống cân bằng hơn và thói quen luyện tập sẽ giúp bạn tăng cơ nhanh hơn.

Mức testosterone thấp có thể dẫn đến các bệnh mãn tính

Whittaker cho biết, các đối tượng thử nghiệm của nghiên cứu đã trải qua nhiều tác dụng phụ ngắn hạn của mức testosterone thấp, nhưng ông chỉ ra các nghiên cứu cho thấy testosterone thấp trong thời gian dài có thể dẫn đến các rủi ro và tình trạng sức khỏe, như vô sinh và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, như bệnh tim mạch, tiểu đường, và bệnh Alzheimer.

Theo các nhà nghiên cứu, một chế độ ăn giàu protein, ít carb có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu protein và ít carb có thể làm tăng cortisol trong máu, đây là hormone gây căng thẳng chính của cơ thể. Nồng độ cortisol cao có thể làm giảm khả năng phòng thủ miễn dịch của cơ thể.

Whittaker cho biết: “Cortisol được biết đến là có tác dụng ức chế hệ thống miễn dịch, vì vậy mức độ cao của cortisol trong chế độ ăn ít carb có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch, khiến mọi người dễ bị nhiễm trùng như cảm lạnh, cúm và COVID-19”

Theo Healthline, tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng và bổ sung protein với carbs, chất xơ và rau quả có thể giúp ngăn ngừa sự mất cân bằng nội tiết tố và ức chế hệ thống miễn dịch cho nam giới.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/an-nhieu-protein-de-tap-gym-co-the-lam-giam-muc-testosterone-o-...Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/an-nhieu-protein-de-tap-gym-co-the-lam-giam-muc-testosterone-o-nam-gioi-1050061.html